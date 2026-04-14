Защитник Мариуполя Сергей Яровой после 2,5 лет плена стал тренером по посттравматическому росту

Защитник Мариуполя Сергей Яровой, который прошел бои за "Азовсталь" и провел в российском плену более двух с половиной лет, после возвращения в Украину стал тренером по посттравматическому росту. Сегодня он в рамках проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали" помогает другим ветеранам восстанавливаться и находить новые смыслы после пережитого.

Видео дня

До полномасштабного вторжения Сергей работал в Мариупольском государственном университете и получил диплом магистра по экологии. Уже 25 февраля 2022 года он пошел в военкомат, а затем присоединился к подразделению "Азов".

Во время обороны Мариуполя он получил ранения – контузию и многочисленные ожоги в результате вражеского обстрела. После месяца восстановления вернулся к выполнению боевых задач. Защитник до последнего находился в полном окружении вместе с собратьями на территории завода "Азовсталь". 18 мая 2022 года по приказу командира он с побратимами вышел в плен, где провел 2,5 года.

Именно там, по его словам, произошел переломный момент: поддержка побратимов и даже короткие моменты единства – например декламация украинской поэзии перед другими пленными – помогли осознать важность взаимной поддержки.

Вернувшись домой, Сергей не только восстановился физически, но и решил посвятить себя помощи другим. Говорит, что ключевым стало осознание: "просто хорошо выполнять свою работу – недостаточно, нужно делать больше".

Сегодня он работает тренером посттравматического роста в формате "равный – равному". По его словам, именно такой подход позволяет быстрее наладить доверие и эффективнее помочь в восстановлении.

Сергей Яровой также отмечает: пережитый травматический опыт невозможно стереть, но его можно трансформировать в ресурс для развития.

"Ты это пережил – и это уже часть тебя. Но это означает, что ты выстоял. И это значит, что ты сможешь двигаться дальше", – говорит он.

"Сердце Азовстали" активно адаптирует и внедряет в Украине современные методики посттравматического роста. В проекте нацелены на то, чтобы в будущем этот подход стал новой нормой в поддержке как ветеранов, так и гражданских – такой, что помогает не только восстанавливаться после травмы, но и строить новое качество жизни после пережитого.