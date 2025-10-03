Защита и восстановление энергетики после ударов РФ: Зеленский подвел итоги заседания Ставки. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел новое заседание Ставки верховного главнокомандующего. Оно было посвящено вопросам восстановления энергетики после российских атак и защиты неба от ударов РФ.

Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в пятницу, 3 октября. Он отметил, что накануне отопительного сезона россияне ищут способы нанести больше вреда украинцам. В последнем ударе по газовым объектам они применили 35 ракет и только половину удалось сбить.

Последствия атак РФ и их ликвидация

"Непростая ситуация на Черниговщине после ударов дронами – в Славутиче, в Нежине, также в самом Чернигове. И на Сумщине. Уже вечером был удар баллистики на Донетчине – тоже по энергетике. Краматорск, Славянск, Дружковка. Продолжается восстановление", – сказал президент.

Он отметил всех, кто оперативно помогает людям и осуществляет ремонты, замену источников энергоснабжения.

Важно, чтобы все украинцы, которые нуждаются в поддержке, – в каждой нашей громаде, – получили ее. Это прямая ответственность руководителей на местах – от областного уровня до каждой отдельной громады. Ресурсы для такой помощи есть, подчеркнул гарант.

О защите неба

Зеленский заявил, что он ожидает больших результатов от военного командования – тех, кто отвечает за беспилотную составляющую, защиту неба и прикрытие северо-восточных областей.

Президент рассказал, что сейчас Украина формирует детали в решениях по совместному производству оружия с нашими партнерами. Речь идет о конкретных проектах, которые принесут пользу для нашей обороны.

"В перспективе будут и производства, локализованные в Украине. Производства, помогающие защите неба. Я хочу поблагодарить партнеров за интерес к такой работе с Украиной, с нашей промышленностью. Вчера на саммите в Дании – Европейского политического сообщества – много было о наших общих возможностях, о том, как и свою безопасность увеличить и партнерам с безопасностью помочь", – сказал Зеленский.

Удары по РФ

Военные также доложили главе государства о наших ударах по российским объектам – по их логистике и топливному комплексу. Президент поблагодарил украинских воинов за меткость.

"Россия выбирает войну, Россия разрушает жизни наших людей и должна за это отвечать – дальнобойность наша будет увеличиваться. Россия импортирует бензин, причем в разных географиях: и в Азии, из Китая и других стран, и в Европе, в частности из Беларуси. Это один из результатов путинской войны – страна-бензоколонка не продает, а импортирует бензин", – заявил он.

Это является результатом действий Службы безопасности Украины, Вооруженных сил, нашей разведки и украинских производителей оружия, резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские защитники в среднем запускают по территории России до 150 дронов в сутки. Это значительно меньше, чем количество аппаратов, которые использует оккупационная армия РФ – от 500 до 600 ежедневно.

