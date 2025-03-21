Защита диссертации китаянкой в Одессе взбудоражила сеть: украинцы заговорили о коррупционной схеме. Видео

Активистка и разоблачительница плагиата Светлана Вовк отметила проблему с научными защитами в вузах граждан Китайской Народной Республики в Украине. В частности, на примере китаянки Ян Хуэйянь, которая защищала диссертацию на получение степени "доктор философии" в Одесской национальной музыкальной академии им. А.В. Неждановой в онлайн-форме.

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В сообщении в Facebook Вовк подчеркнула, что такая защита напоминает спектакль, ведь китайская студентка не владеет украинским языком, а саму работу зачитывает с листочка или экрана с транскрипцией слов. Кроме того, соискательница отвечает на заранее подготовленные вопросы, а участие в таком академическом мошенничестве принимают и члены спецсоветов.

Активистка обратила внимание и на сам процесс подготовки такой работы, ведь для проведения защиты необходимо найти и договориться с желающими поучаствовать. Кроме того, необходимо написать для такого студента диссертацию и произвести публикации с апробациями, после чего уже организовывать защиту.

"Выйти на защиту, то есть разыграть спектакль с зачитыванием с листочка или экрана транскрипции украинских слов, потому что языком поисковик не владеет. И дать ответы на заранее подготовленные вопросы. Другими словами все члены спецсоветов в курсе и участвуют в академическом мошенничестве. А вместе с ними – те, кто писал, продвигал диссертации и публикации. То есть речь идет о сотнях людей, вовлеченных в процесс фейковой аттестации научных кадров", – пишет Вовк.

Она объясняет, что у Украины есть соглашение с КНР о взаимном признании документов об образовании и научных степенях. По словам активистки, китайцам такая система вполне подходит. Ведь несколько тысяч долларов, которые иностранные студенты заплатят за защиту в Украине, окупятся в течение нескольких месяцев дома.

"На март 2025 года ассистент профессора в среднем зарабатывает около 41 тысяч долларов в год, то есть 3400 в месяц, а работники университетов около 36 тысяч долларов, то есть 3000 ежемесячно. В общем, минимальное предложение для докторов философии составляет от 1400 долларов в месяц", – отмечает Вовк.

Также деятельница поделилась, что в целом подобным образом в Украине защитилось 290 граждан КНР. Таким образом, по ее словам, можно говорить о злоупотреблениях со стороны спецсоветов.

Под сообщением активистки украинцы были возмущены такими действиями в учебных заведениях. Кроме того, они обратили внимание и на сам процесс защиты, подтверждая, что это шоу.

"Интересно не ответ, а выражения лица членов совета".

"Это ужасно. Нет, это не ужасно. Это мерзко. Как будут смотреть студентам в глаза все действующие лица этого шоу? Не представляю".

"Это мне изумило, когда еще работала у Драгоманова. Но даже не знала о таком размахе проблемы".

"Бесстыдные актеры погоревшего театра. Хорошо, что теперь все документируется как есть, а не описательно. Надеюсь, эта запись пригодится".

"Нужно отходить от этой практики защиты незащищенной бессмыслицы – в английских универах тоже такие защиты? Годами не могут защититься – сдать свои опусы в департамент, а затем возвращают их опусы".

"По моему опыту и наблюдению последних лет, много защит – это спектакль даже когда диссертант сам писал диссертацию".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что внимание украинцев привлекла защита исследования аспиранта, который проходил в онлайн-формате в Тернопольском национальном педагогическом университете им. Гнатюка. Студент китайского происхождения Се Юйдин очень пытался говорить на украинском языке, однако не ясно, понял ли он хоть что-нибудь из сказанного. Из видеозаписи можно сделать вывод, что многое из озвученного студентом не понимали и члены ученого совета.

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