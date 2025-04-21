'Защищал родную землю от вражеского нашествия': в боях на Донетчине погиб защитник с Полтавщины. Фото

Украина продолжает терять своих Героев в борьбе за независимость. На войне во время выполнения боевого задания погиб защитник с Полтавщины Андрей Шулик.

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Об этом на своей Facebook-странице сообщила "Козельщинская община". Мужчина смело защищал Родину от российских оккупантов.

"Снова грусть и боль... Снова плохие новости поступают с фронта в нашу общину...Наш земляк, Андрей Николаевич Шулик – на щите...", – говорится в сообщении.

Известно, что защитник служил солдатом взвода штурмовой поддержки горно-штурмовой роты. Свое последнее сражение принял 13 апреля 2025 года во время ведения боевых действий вблизи Свободного Поля Донецкой области.

"Не испугался, не скрывался, защищал родную землю от вражеского нашествия! Вечная память воин! Честь и уважение! Искренние соболезнования близким…", – говорится в сообщении.

Простились с Андреем Шуликом 18 апреля в с. Высокая Вакуловка Полтавской области.

Напомним, на Белгородщине в РФ погиб воин из Кривого Рога Александр Бельченко. Свое последнее сражение Герой принял 6 апреля вблизи населенного пункта Поповка.

Как сообщал OBOZ.UA, на Херсонском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Андрей Школа. Сердце мужественного украинского воина остановилось 7 апреля.

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