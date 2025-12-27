Запрограммированы на удачу: какие комнатные растения принесут вам счастье в 2026 году

Независимо от того, верите вы в суеверия или нет, Новый год – самое время завести комнатное растение на удачу. Фэншуй и народные приметы приписывают некоторым растениям способность привлекать везение и счастье. И совершенно точно все они запрограммированы на ощущение уюта.

Поэтому, если вы хотите завести комнатный садик или просто сделать год более удачным, присмотритесь к живой зелени. А издание Real Simple назвало 5 растений, которые вам в этом точно помогут.

Каштан малабарский (денежное дерево)

Это растение с характерным плетеным стволом считается классическим символом процветания. Считается, что оно притягивает успех в делах и финансовое благополучие.

Уход: требует яркого, но рассеянного света и полива, когда верхний слой почвы подсохнет.

Пилея пеперомиевидная (монетное дерево)

Пилея получила свое поэтическое название из-за характерной круглой формы листочков, которые напоминают монеты. Подарить такую пилею означает пожелать человеку богатства.

Уход: любит влагу и свет, но чувствительна к фтору, поэтому ее лучше поливать фильтрованной или дождевой водой.

Драцена Сандера (бамбук удачи)

Растение издавна символизирует гармонию и баланс. Однако обратите внимание на количество стеблей. Если в горшке их три – это должно принести счастье, пять – здоровье, а восемь – богатство.

Уход: растет как в обычном грунте, так и в воде, которую надо менять каждую неделю. Предпочитает рассеянный свет и чистую (без хлора) воду.

Толстянка (денежное дерево)

Да, не одно комнатное растение заслужило этот поэтический титул. Толстянку считаются символом удачных начинаний и роста. Ее часто дарят на новоселье, чтобы привлечь удачу в новый дом.

Уход: как и все суккуленты, она любит солнечные подоконники и хорошо дренированную почву. При правильном уходе может жить десятилетиями.

Спатифиллум (женское счастье)

Помимо мира и спокойствия, этот цветок олицетворяет чистоту и процветание. Он также известен своей способностью очищать воздух в помещении. Слухи приписывают ему способность налаживать личную жизнь для женщин.

Уход: нуждается в непрямом свете и слегка влажной почве. Рекомендуется время от времени протирать листья от пыли влажной тряпкой.

