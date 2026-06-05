Залужный и Буданов теряют проценты, Билецкий улучшил позиции: рейтинги

Исследовательская компания "Социополис" замерила электоральные настроения украинцев в мае. Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, первая шестерка политических сил выглядела бы так:

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*Приведенные далее проценты – количество респондентов, которые намерены принять участие в голосовании и определились с выбором.

1) Партия Залужного – 16,1%,

2) Блок Зеленского – 14,4%,

3) Европейская солидарность – 11,7%,

4) Партия Буданова – 10,9%,

5) Умная политика – 10,7%,

6) Партия Третья штурмовая бригада – 8,9%.

При этом 66,1% респондентов считают, что выборы можно проводить только после отмены военного положения в стране. 29,4% допускают проведение выборов сейчас, в случае необходимости. 4,5% затруднились ответить.

К сравнению, в марте социологи давали Залужному 21%, Буданову 15,3%, Билецкому 4,9%.