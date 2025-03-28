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Закуска из крабовых палочек "Рафаелло" для пасхального стола: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
396
Рецепт блюда

Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных и быстрых закусок, а также салатов, намазок. При выборе крабовых палочек обратите обязательно внимание на цвет продукта. 

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Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, с плавленным сыром и чесноком. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • 200 г крабовых палочек
  • 3 вареных яйца
  • 2 плавленые сливочные сырки
  • 1 зубчик чеснока
  • оливки
  • 1/3 ч.л. соли

Способ приготовления: 

1. Натрите крабовые палочки, яйца, сыр и чеснок.

Основа для закуски

2. Добавьте майонез, специи перемешайте.

Приготовление блюда

3. Скатайте из этой смеси шарики, во внутрь добавьте оливки, и посыпьте тертыми крабовыми палочками.

Готовая закуска

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