Закуска из крабовых палочек "Рафаелло" для пасхального стола: готовится 10 минут

Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных и быстрых закусок, а также салатов, намазок. При выборе крабовых палочек обратите обязательно внимание на цвет продукта.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, с плавленным сыром и чесноком.

Ингредиенты:

200 г крабовых палочек

3 вареных яйца

2 плавленые сливочные сырки

1 зубчик чеснока

оливки

1/3 ч.л. соли

Способ приготовления:

1. Натрите крабовые палочки, яйца, сыр и чеснок.

2. Добавьте майонез, специи перемешайте.

3. Скатайте из этой смеси шарики, во внутрь добавьте оливки, и посыпьте тертыми крабовыми палочками.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: