Видео дня
Закуска из крабовых палочек "Рафаелло" для пасхального стола: готовится 10 минут
Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных и быстрых закусок, а также салатов, намазок. При выборе крабовых палочек обратите обязательно внимание на цвет продукта.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, с плавленным сыром и чесноком.
Ингредиенты:
- 200 г крабовых палочек
- 3 вареных яйца
- 2 плавленые сливочные сырки
- 1 зубчик чеснока
- оливки
- 1/3 ч.л. соли
Способ приготовления:
1. Натрите крабовые палочки, яйца, сыр и чеснок.
2. Добавьте майонез, специи перемешайте.
3. Скатайте из этой смеси шарики, во внутрь добавьте оливки, и посыпьте тертыми крабовыми палочками.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: