Закрыли двери: в Харьковской области священники УПЦ МП не дали отпеть защитника в храме, в сети волна возмущения. Фото

В Берестине Харьковской области произошел позорный случай при захоронении погибшего украинского защитника. Священники Украинской православной церкви Московского патриархата закрыли дверь храма и не дали отпеть младшего сержанта Юрия Черняка внутри.

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Событие быстро получило огласку в социальных сетях, где пользователи выразили возмущение таким поступком представителей УПЦ МП. Люди требуют ответной реакции со стороны власти, церковных структур и жителей общины. Об этом говорится в Facebook-группе "Я люблю Берестин".

"Сегодня в Берестине произошло позорное событие. Во время похорон погибшего Героя младшего сержанта Юрия Черняка, московские попы закрыли храм и тем самым не дали отпеть павшего защитника Украины в Божьем храме. Позор!" – отметили в сообщении.

Возмущенные украинцев называли священников УПЦ МП "московскими попами", "поганю", "мерзавцами", "тварями", "коллаборантами", "ФСБ-шным кодлом".

В сети предложили отправить этих церковнослужителей в Россию или осудить за антиукраинскую деятельность. Кто-то считает, что "гнать их нужно было в шею" еще в начале войны.

"Российская сатанинская империя зла должна и будет разрушена!" – говорят пользователи Facebook.

Пользователи отмечают, что церковь построена на пожертвования общины, но ее до сих пор контролируют представители Московского патриархата.

"Сколько Героев еще не смогут отпеть достойно в этом храме?" – спрашивают украинцы.

По мнению жителей города, громада имеет право решать судьбу церкви, а жителям нужно становиться более сознательными и делать все, чтобы московские попы не хозяйничали в Украине. Они приводят примеры других городов, где прихожане требовали от священника перехода в Православную церковь Украины, а когда тот отказывался, обращались к властям и меняли ситуацию.

Также люди возмущены тем, что в городском совете быстро согласовали строительство часовни на кладбище, где будут править представители УПЦ МП, хотя большинство семей погибших воинов об этом даже не сообщили. По словам одного из пользователей, городские власти отказываются построить церковь для ВЦУ и выделить для нее территорию.

"Другой церкви нет, а на погребение приехал военный капеллан. Мэр отказывает в предоставлении земельного участка в центре города для строительства храма ВЦУ", — отметил автор сообщения Виталий Пономаренко.

"Разве за ту жизнь отдал Герой, чтобы его молодая жена на коленях стояла, склонившись над гробом, у закрытой двери храма", – спросили в соцсети.

Отказ в отпевании погибшего воина, отдавшего свою жизнь за Украину, недопустим. Защитники страны заслуживают достойного уважения, а не унижения из-за того, что священнослужитель придерживается пророссийских взглядов.

"Это не просто неуважение — это предательство! В то время как наши защитники кладут жизнь за свободу Украины, некоторые "батюшки" продолжают служить Москве и ее идеологии. И такие случаи, к сожалению, не единичны", – написала Ирина Шутко в Facebook.

Что известно о погибшем воине Юрии Черняке

Младший сержант Юрий Черняк 1993 года погиб в бою против российских оккупантов 15 марта 2025 года. Воина с войны ждали мать, сестра, жена и двое маленьких детей – сын и дочь.

Черняк был родом из Берестинского района, а с первых дней полномасштабной войны стал на защиту родной земли.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Сумской области погиб военный из Киевщины, солдат Виталий Якуненко. Сердце украинского воина остановилось 14 марта.

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