Закопайте это возле роз: они будут цвести до осени

Купили бананы на завтрак или для быстрого перекуса? Не спешите выбрасывать кожуру этих фруктов – она может пригодиться вашим растениям, в первую очередь розовым кустам.

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Как пишет издание Deccoria, богатая калием, фосфором и магнием банановая кожура действует на цветы как природный стимулятор цветения. Достаточно просто закопать ее под кустами или приготовить из нее питательный отвар или настой. Впрочем, больше – не значит лучше: в каждом из этих методов важна мера. Вот несколько советов, как правильно приготовить банановую подкормку для роз.

Почему банановая кожура так полезна

Благодаря высокому содержанию калия и фосфора банановые удобрения очень положительно влияют на процесс цветения роз и общий тонус куста. Калий, в частности, отвечает за количество бутонов и помогает растению эффективнее усваивать воду, тогда как фосфор укрепляет корни и способствует активному образованию новых цветков.

Кроме того, в банановой кожуре содержатся кальций, магний и целый ряд микроэлементов, которые повышают иммунитет растения и помогают формировать крепкие побеги. А еще это естественная пища для почвенных микроорганизмов. Кожура также увеличивает содержание гумуса в почве. Питательные вещества из такого удобрения высвобождаются постепенно в процессе её разложения, благодаря чему кусты получают мягкое и длительное питание.

Поэтому использование различных средств на основе банановой кожуры действительно помогает розам лучше цвести и реже болеть. Однако такие домашние средства стоит рассматривать скорее как ценное дополнение к основному уходу и сбалансированному питанию, чем как их полную замену. Если ухаживать за кустами правильно, то с дополнительной поддержкой банана они смогут радовать вас цветением вплоть до первых заморозков.

Как приготовить отвар и настой из банановой кожуры для полива

Вот простые рецепты жидких удобрений из банановой кожуры. Оба варианта следует вносить только на предварительно увлажненную почву, лучше всего – рано утром или вечером. Домашнее удобрение вливайте строго под корень, избегая попадания на листья и бутоны, чтобы не спровоцировать развитие грибковых заболеваний.

Мягкий отвар

Нарежьте кожуру 1-2 бананов, залейте примерно 1 литром воды и проварите на слабом огне 3-5 минут – только до тех пор, пока кожура немного не размягчится. Дайте жидкости полностью остыть, после чего процедите ее через сито. Остатки кожуры можно выбросить на компост, а полученный отвар желательно использовать сразу. Применять его можно раз в 2 недели.

Настой

Нарезанную кожуру засыпьте в ведро и залейте мягкой водой в пропорции 1:10 (например, 1 стакан банановых кожур на 10 стаканов воды). Накройте емкость марлей и поставьте в теплое темное место на 7-10 дней, ежедневно перемешивая содержимое. После этого процедите жидкость через сито, а остатки отправьте в компост. Перед поливом полученный настой обязательно разведите водой снова в соотношении 1:10. Использовать такую подкормку можно примерно раз в 3 недели.

Закапывание банановой кожуры под кусты роз

Кожуру можно добавлять и непосредственно в почву – тогда она будет действовать по принципу удобрения длительного действия. Главное – не переборщить с количеством: для одного куста вполне достаточно кожуры от 1–2 бананов. Как это правильно сделать?

Если бананы были куплены в обычном магазине (не эко), сначала тщательно промойте кожуру водой.

Нарежьте ее на мелкие кусочки.

Слегка разрыхлите землю вокруг куста, но не у самого ствола – будьте осторожны с корешками, которые находятся близко к поверхности.

Перемешайте кожуру с почвой на глубине около 8-10 см. Ни один кусочек не должен оставаться на поверхности, иначе он будет привлекать насекомых и грызунов.

В конце хорошо полейте куст у корней, лучше всего – мягкой рассеянной струей из лейки.

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