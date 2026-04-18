Заключены контракты на 11 млрд: в Минобороны анонсировали хорошие новости для фронта

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел встречу с производителями сухопутных роботов. Встреча связана с закрытием потребностей войска в роботах и ускорить их поставки в армейские бригады.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в субботу, 18 апреля. По его словам, роботы только за март этого года выполнили более 9 тысяч успешных миссий.

Что происходило на совещании

По словам главы военного ведомства, 100% фронтовой логистики должны выполнять именно роботы.

"В первом полугодии 2026 года по увеличенной потребности законтрактуем 25 000 НРК, которые постепенно будут поставлять на фронт. Это вдвое больше, чем за весь 2025 год. Агентство оборонных закупок уже заключило 19 контрактов на 11 млрд грн с производителями", – сказал Федоров.

Министр подчеркнул, что для ускорения поставок роботов, принято четыре важных решения:

разблокировали контрактирование даже при изменении стоимости;

даже при изменении стоимости; синхронизировали финансирование и существенно увеличили объем закупок в год;

и существенно в год; Минобороны поручило Агентству оборонных закупок ускорить заключение контрактов ;

; запуск центра компетенций НРК при Минобороны, который вместе Генштабом ВСУ ускорит реализацию роботов на фронте и станет единым центром для производителей.

"В начале года изменения в налоговом законодательстве повлияли на часть НРК — они подпадают под НДС, что потребовало пересмотра цен и сдвинуло сроки контрактирования. Сейчас работаем над комплексным решением этого вопроса", – отмечает Федоров.

Что еще было принято

Параллельно в ведомстве масштабируют другие направления: инженерные комплексы для минирования и разминирования, боевые платформы для поражения, наземные роботы-камикадзе, автоматизированные турели для противодействия воздушным целям и тому подобное.

Кроме этого на совещании принять решение масштабировать производство, стандартизировать, интегрировать в боевые процессы и тому подобное. Кроме того, меняется подход к планированию: в этом году у производителей появятся планирования на следующий год, что поможет бизнесу спрогнозировать производство и вовремя поставить необходимые объемы продукции.

