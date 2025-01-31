Заденет всю Украину: синоптик уточнила прогноз по похолоданию. Карта

В ближайшие дни в Украине ожидается постепенное снижение температуры. Похолодание придет уже с начала следующей недели, а ночные показатели опустятся ниже нуля. Дневные температуры также значительно снизятся.

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1-2 февраля еще будет наблюдаться относительно теплая погода, отметила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, на большей части страны температура будет днем от +1 градуса до +6. На юге в субботу ожидается +8…+12°C, однако уже после выходных этот регион также почувствует похолодание.

Диденко добавила, что уже с начала недели начнутся "синоптические ныряния ниже нуля" и тенденции к похолоданию коснутся всех частей Украины.

Прогноз погоды в Украине на выходные, 1-2 февраля

По словам синоптика, погодные условия изменятся по всей территории Украины. В субботу возможны дожди в центральных, южных и восточных областях. На западе и на севере будет облачно, а в Карпатах возможен мокрый снег.

"В Киеве 1-2 февраля будет преобладать облачная погода без существенных осадков. В субботу ожидается в столице +5 градусов, в воскресенье +3 градуса", – говорится в сообщении синоптика.

Какая будет погода в Украине 3-5 февраля

Диденко отметила, что в дальнейшем, как и большинстве областей Украины, в Киеве также будет холодать до "минусов".

В течение следующей недели дневные показатели будут колебаться от -3°C до +3°C, а ночью возможно снижение до -3…-8°C.

Поскольку после длительного периода теплой погоды возрастет потребление электроэнергии, следует заранее позаботиться об экономии ресурсов. Диденко советует экономить электричество:

выбирать энергосберегающие режимы стирки и глажки;

подумать о покупке аккумуляторного пылесоса;

не варить студень пять часов в электроплите;

выбирать теплую одежду вместо длительного использования обогревателей.

Как сообщал OBOZ.UA, отсутствие продолжительных морозов и снега стали обычным явлением из-за глобального потепления. Однако такие изменения климата оказывают губительное влияние на экосистемы, поскольку снежный покров крайне важен для их функционирования.

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