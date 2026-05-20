Почему в СССР пол красили коричневым цветом: есть несколько причин

Даже сейчас, если зайти в помещение в хрущевке или сталинке, которое не знало ремонта со времен СССР, можно заметить внутри специфический вид пола. Он имеет красно-коричневый, терракотовый или рыжий цвет, еще и крашеное покрытие характерно блестит.

Видео дня

Современному человеку может показаться, что такой выбор окраски был обусловлен какими-то тогдашними дизайнерскими трендами или эстетическими предпочтениями. Однако на деле советским гражданам просто приходилось выбирать для покрытия пола эмаль, которая называлась ПФ-266. С одной стороны, к этому принуждал дефицит других материалов, с другой – стремление к практичности. OBOZ.UA разбирался, в чем была причина такой распространенности коричневой краски для пола.

Секрет формулы ПФ-266

Главная причина массового появления коричневого пола кроется в составе легендарной эмали ПФ-266 (и ее предшественницы ПФ-26). Она десятилетиями оставалась главным отделочным материалом в Советском Союзе. Аббревиатура "ПФ" означает пентафталевая – это краска на основе алкидного лака, который изготавливали с добавлением растительных масел (преимущественно подсолнечного или льняного).

Сам по себе этот лак имел выраженный грязно-желтый или коричневый оттенок. Чтобы перекрыть такую темную базу и сделать краску, например, белой, голубой или светло-зеленой, химикам приходилось добавлять огромное количество дефицитной и дорогой двуокиси титана. Вместо этого для получения фирменного рудо-коричневого цвета лаковую основу смешивали с дешевыми и доступными компонентами: синтетическим оксидом железа, кроной (желтым пигментом) и сажей. Такая смесь идеально ложилась на лак, не требовала дорогих осветлителей и имела феноменальную укрывистость – она закрашивала дерево с первого же слоя.

Износостойкость и эксплуатация

Вторая причина – это чрезвычайно высокая износостойкость такой эмали. В советских квартирах пол обычно делали из простых сосновых или еловых досок. Без защитного покрытия мягкая древесина быстро портилась, трухлявила и стиралась. Тогда как эмаль ПФ-266 после высыхания образовывала на поверхности плотную, глянцевую и почти неистребимую защитную пленку.

Эта краска идеально подходила для условий массового использования: она выдерживала ежедневное тщательное мытье горячей водой, не портилась от добавления в воду хлорки или хозяйственного мыла, не отшелушивалась годами и защищала доски от влаги и вредителей. Яркие или светлые органические пигменты в таких жестких условиях быстро выцветали бы на солнце и линяли, а вот железоокисный коричневый тон держался десятилетиями.

Абсолютная практичность в быту

Не менее важным фактором была бытовая практичность коричневого цвета. На темной глянцевой поверхности практически незаметными оставались мелкая пыль, сухой песок, следы от мокрой обуви после дождя или разводы от тряпки. Кроме того, когда во время передвижения мебели на полу неизбежно появлялись царапины, сколы или потертости, они не так сильно бросались в глаза на темном фоне, как это было бы на светлой эмали.

Советское государство, руководствуясь принципами максимальной экономии и конвейерного производства, просто утвердило эту формулу на уровне государственных стандартов (ГОСТов). Выпускать миллионы литров универсальной, дешевой и стойкой коричневой краски было выгодно для бюджета, а для граждан это стало привычным стандартом надежности, который законсервировался в неприхотливых интерьерах целой эпохи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие советские хозяйственные и не только лайфхаки дожили до наших дней.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.