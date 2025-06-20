Зачем в СССР удаляли мозг у живых кур и исследовали Ленина

В разгар голодомора в СССР, в начале 1930-х годов, когда страна страдала от нехватки продовольствия, некоторые ученые предлагали весьма неординарные решения "продовольственного вопроса".

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Среди этих удивительных инициатив были эксперименты, вызывающие удивление и сегодня. Они включали удаление мозга у живых кур с целью ускорения их роста. Параллельно с этими исследованиями, в стране функционировал тайный институт, изучавший мозг выдающихся личностей, надеясь разгадать тайну гениальности.

Эксперименты с безмозглыми курами

Профессор Борис Баяндуров, руководитель кафедры физиологии Томского медицинского института, стал автором идеи удаления мозга у живых кур. Он утверждал, что "мозговая активность "съедает" массу калорий", и решил доказать это экспериментальным путем. Результаты были поразительными: куры, лишенные мозга, продолжали есть и набирать вес в десять раз быстрее, чем их "мыслящие" сородичи. Они потребляли меньше корма, но толстели значительно быстрее. Это открытие, хотя и не нашло применения в народном хозяйстве, принесло Баяндурову Сталинскую премию в 1946 году.

Секретный "Институт мозга"

Параллельно с экспериментами на животных, в СССР активно изучали и человеческий мозг. По инициативе психиатра Бехтерева в 1928 году был основан секретный "Институт мозга". Основной целью его создания было исследование мозга Владимира Ленина, разрезанного на мелкие фрагменты. Советские ученые надеялись таким образом разгадать причину его необычайной гениальности. Примечательно, что сам "вождь мирового пролетариата" уже четыре года прекрасно обходился без мозга, будучи мумифицированным.

Трагическая судьба инициатора

Сам Бехтерев, к сожалению, не дожил до официального открытия института. В 1927 году он обследовал Сталина и опрометчиво поставил ему диагноз "паранойя". Буквально через два дня профессор неожиданно умер от пищевого отравления, что вызвало много вопросов относительно истинных обстоятельств его смерти. Однако, несмотря на это трагическое событие, "Институт мозга" был открыт и продолжал свою работу вплоть до распада СССР.

Изучение "серого вещества" знаменитостей

В "Институте мозга" работали выдающиеся отечественные ученые-нейрофизиологи, а объектом их изучения стало "серое вещество" знаменитых людей. Коллекция института хранила содержимое черепных коробок Маяковского, Станиславского, Циолковского, Луначарского и многих других выдающихся деятелей. Целью было найти связь между структурой мозга и талантом его владельца.

Гендерный дисбаланс и неутешительные выводы

Коллекция, однако, имела серьезный гендерный дисбаланс: на сотню мужских мозгов было представлено только два женских - Надежды Крупской и Клары Цеткин. Несмотря на десятилетия исследований, институт "провалил" свою главную задачу - не удалось найти однозначного объяснения гениальности на основе физических параметров мозга. Единственный, очень спекулятивный вывод, который удалось сделать ученым, заключался в том, что объем и вес головного мозга обычно пропорциональны таланту его обладателя.

Парадокс мозга Ленина

В подтверждение этого, огромный мозг имел Маяковский (1700 граммов), и достаточно объемный - Циолковский. Однако самый интересный парадокс касался мозга Ленина, который, несмотря на его статус "вождя мирового пролетариата" и ассоциированную с ним "гениальность", весил всего 1,3 килограмма - меньше, чем "в среднем по больнице" (1400 граммов). Это оставляет открытым вопрос об истинных источниках таланта и интеллекта, которые до сих пор не имеют однозначного ответа.

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