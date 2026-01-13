Зачем в СССР строили мосты через многоэтажки: так не делали нигде

В районах современных мегаполисов, которые активно застраивались во времена СССР, до сих пор можно увидеть такую диковинку, как бетонные или металлические конструкции, которые соединяют верхние этажи многоэтажек. Они имеют довольно специфический, почти фантастический вид, однако такие мосты начали строить не просто так.

Расположение мостов между домами на высоте птичьего полета имело несколько вполне прагматичных и инженерных причин. OBOZ.UA выяснял, какую функцию они выполняли.

Экономия на лифтах и укрощение рельефа

Самым известным примером такого подхода к архитектуре жилых зданий является микрорайон Плато Нуцубидзе в Тбилиси. Авторы этого проекта – грузинские архитекторы Отар Каландаришвили и Гизо Поцхишвили. В 1970-х годах они предложили решение, которое позволило вписать типовую застройку в сложный горный рельеф города.

Вместо того, чтобы строить сложные дороги к каждому подъезду на крутом склоне, они соединили три дома мостами уже на высоте нескольких этажей. Их жители поднимаются на лифте в первом доме, проходят по мосту и оказываются на уровне средних или верхних этажей следующих зданий. Это значительно удешевило эксплуатацию и сделало передвижение по району более комфортным.

Концепция "дома-коммуны"

Еще на раннем этапе существования СССР архитекторы-авангардисты грезили идеей, что быт советских людей должен быть общим. Мосты стали воплощением этой концепции. Они должны были соединять жилые корпуса с общественными блоками: столовыми, прачечными или библиотеками. Идея была в том, чтобы житель мог пробежаться в тапочках за хлебом или на собрание, даже не выходя на улицу, где может быть мороз или дождь.

Экспериментальный футуризм

В 70–80-х годах архитекторы пытались преодолеть однообразие серых панелек, которые создавали депрессивный вид жилых районов. Мосты добавляли городу сложный и динамичный силуэт, даже если не выполняли практической функции.

Что с междомовыми мостами сейчас

Если не учитывать мосты в Тбилиси, большинство таких конструкций сейчас представляют собой довольно печальное зрелище. Они или заброшены, или завалены хламом, или же закрыты на замок из-за опасности обвала либо опасения "незваных гостей". По сути, они являются памятником эпохи, когда даже попытки создать функциональное решение в сочетании с амбициями "догнать и перегнать" приводили к возникновению странных и нередко ненужных объектов.

