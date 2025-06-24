Зачем в СССР делали окошко в ванной: интересные версии

Те из нас, кто живет в домах, построенных во времена СССР, могут до сих пор пользоваться таким необычным конструктивным решением, как окошко между кухней и санузлом. Его назначение до сих пор сбивает с толку многих.

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OBOZ.UA решил поинтересоваться версиями, почему именно советские архитекторы придумали этот прием. После такого объяснения наличие окошка в туалет больше не будет казаться вам странным. Однако, начнем с наименее вероятной версии.

Для общения

Некоторые предполагают, что такие окошки устанавливали для того, чтобы жители квартиры могли общаться, находясь в разных комнатах. Например, чтобы мама могла спросить, все ли в порядке у ребенка, который купается сам. Или же передать ему мыло или полотенце.

Защита от утечек газа

Большинство советской застройки было оборудовано газовыми плитами. Техника, произведенная в СССР, так же как и трубы и их арматура, большой надежностью не отличались. К тому же не существовало качественных систем детекции утечек метана и, что еще опаснее, угарного газа – чаще полагались на собственное обоняние. Для того, чтобы запах газа можно было зафиксировать, не находясь на кухне, и обустраивали такие окошки в санузел, говорит еще одна популярная версия.

Экономия на вентиляции

Еще одно объяснение связано со строительными нормами и экономией ресурсов, которые практиковали в СССР. При проектировании типовых домов от архитекторов требовали максимально упростить конструкцию и сэкономить на материалах. Окошко позволяло уменьшить количество вентиляционных каналов и упростить систему циркуляции воздуха.

Инсоляция и борьба с застоем влаги

А эту версию называют наиболее вероятной. Поскольку в санузлах советских помещений принудительных вытяжек не было, здесь всегда накапливалось много водяного пара. Это провоцировало развитие плесени. Именно для борьбы с ней и делали окошки из кухни. Такие отверстия позволяли солнечному свету проникать в темное помещение. Лучи не только быстрее просушивали ванную и туалет. Солнечный ультрафиолет также убивал потенциально вредные микроорганизмы. А заодно подобная система инсоляции позволяла реже включать свет в санузле и тем самым экономить электроэнергию.

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