Зачем сыпать корицу под дверями и окнами: об этом мало кто знает

Корица может стать простым способом защитить дом от нашествия муравьев без использования химических средств. Благодаря своему резкому аромату эта специя отпугивает насекомых и заставляет их обходить места, через которые они обычно попадают в дом.

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Чтобы лайфхак работал, эксперты советуют регулярно обновлять такое естественное "препятствие", чтобы сохранить его эффективность. Об этом говорится на YouTube-канале "Smart Fox".

По словам автора ролика, эффективность этого способа связана с резким ароматом корицы, который муравьи не переносят. Именно поэтому специю можно использовать не только у входов в дом, но и на муравьиных тропах или вблизи гнезд, чтобы заставить насекомых покинуть территорию.

Для достижения максимального результата перед применением рекомендуется очистить место от грязи и пыли. После этого достаточно насыпать небольшое количество корицы в местах, через которые муравьи чаще всего проникают в дом, в частности у дверей, окон или на других проблемных участках.

Чем заменить сухую корицу

Если молотой корицы нет, альтернативой может стать эфирное масло этой специи. Оно также обладает насыщенным ароматом, который помогает отпугивать муравьев, поэтому его можно использовать вместо порошка.

"Осторожно нанесите несколько капель этого масла именно на те самые конкретные места. Главное здесь – это должно быть именно масло корицы, потому что только так этот способ вообще сработает", – говорится в видео.

Как часто следует обновлять "ловушку"

В то же время действие корицы не является длительным, поэтому защитный слой нужно регулярно обновлять, особенно после сильного ветра или дождя. По рекомендации, обычно достаточно повторять обработку раз в одну-две недели.

Автор также отмечает, что корица создает для муравьев естественный барьер. Если определить места, через которые насекомые попадают в дом, и обработать их специей или эфирным маслом, вредители будут обходить эти участки и искать другой путь.

"В дальнейшем они просто развернутся и обойдут эти места стороной, и больше не будут попадать в ваш дом, ведь они не переносят запах корицы", – отмечается в ролике.

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