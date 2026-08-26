Зачем класть лавровый лист в морозилку: делимся полезным лайфхаком

Лавровый лист – идеальная специя для супов, картофеля. Еще его добавляют в крупы, чтобы не заводилась моль. Но, не все знают, как и где правильно хранить лавровый лист, чтобы он был долго ароматным и свежим.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, где и как нужно хранить лавровый лист, чтобы он долго был свежим и ароматным.

Как сохранить лавровый лист свежим и ароматным

Кулинары называют лучшим местом для хранения лаврового листа – простую морозильную камеру.

Так как низкая температура позволяет надолго сохранить структуру листа, предотвращая его заплесневение. А замораживание продлевает срок годности приправы до одного года!

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