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Забудьте про нож: рассказываем, как солью почистить за 1 минуту много молодой картошки

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,4 т.
Чем быстро почистить молодой картофель
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Молодой картофель – идеальный овощ для варки, а особенно вкусно будет – приготовить его со сливочным маслом, зеленью, специями, чесноком. Но, очень часто его тяжело почистить, для этого кулинары советуют использовать просто соль.

Молодой картофель с зеленью

Редакция FoodOboz делится лайфхаком, как быстро почистить много молодой картошки при помощи соли. 

Способ "В пакете/кастрюле с солью"

1. Насыпьте влажный молодой картофель в плотный полиэтиленовый пакет (или металлическую кастрюлю с крышкой).

2. Добавьте 2-3 столовые ложки соли крупного помола. Завяжите пакет и активно перетирайте его руками или встряхивайте кастрюлю в течение 2-3 минут.

Как быстро почистить картофель при помощи соли

Шкурка отстанет сама, после чего смойте ее проточной водой!

Молодой картофель

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