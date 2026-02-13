Забудьте о классических белых: какие шторы будут модными в 2026 году

Шторы – это не просто кусок ткани, который затемняет комнату или скрывает вид с улицы. В современном доме они становятся важным элементом дизайна, который добавляет пространству характера, тепла и ощущение изысканности.

Видео дня

2026 год приносит тенденции, сочетающие натуральные материалы, приглушенные цвета и ощущение домашнего уюта. Вместо ярких узоров и холодных тонов дизайнеры обращаются к мягким текстурам, теплым оттенкам и экологическим решениям, пишет OBOZ.UA.

Ткани, создающие ощущение дома

На первый план выходят материалы, которые мы почти ощущаем на ощупь с первого взгляда. Льняные, хлопковые, велюровые или бархатные шторы создают ощущение тепла и мягкости. Вместо полностью гладких поверхностей популярны ткани с несколько неровной структурой, которая выглядит как ручная работа.

Цвета, которые успокаивают

Цветовая палитра штор на 2026 год спокойная и естественная. В ней будут доминировать землистые тона – теплый бежевый, песочный, глиняный, оливково-зеленый и мягкие оттенки коричневого.

Природные узоры и ретро-штрих

Узоры в 2026 году – это уже не просто декоративные элементы, они несут в себе историю. На первый план выходят органические мотивы, ботанические узоры и изящные ретро-элементы семидесятых и восьмидесятых годов.

Свет как часть атмосферы

Большой акцент делается на фильтрации света. Прозрачные и полупрозрачные шторы создают мягкий, рассеянный свет, который делает пространство более приятным и динамичным в течение дня.

Такой подход позволяет естественному свету стать частью дизайна интерьера. Шторы не закрывают пространство, а скорее мягко придают ему форму.

Длина, создающая ощущение роскоши

Длина штор в 2026 году достигает от потолка до пола. Они часто даже на несколько сантиметров длиннее, поэтому немного спадают на пол. Эта деталь создает ощущение роскоши и продуманного дизайна.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как часто надо стирать шторы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.