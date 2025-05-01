Забудьте 'Мир, труд, май': празднуют ли в Украине День труда 1 мая

1 мая традиционно считается Днем труда. Изначально праздник был символом борьбы за права работников, потом – инструментом советской пропаганды с лозунгами "Мир! Труд! Май!".

Видео дня

Сегодня же в условиях войны украинцы все реже вспоминают о его идеологических корнях. Почему 1 мая потеряло свое первоначальное значение и празднуют ли его сейчас в Украине – разбирался OBOZ.UA.

История Дня труда

День труда возник в конце XIX века как воспоминание о событиях в Чикаго в 1868 году. Тогда около 35 тысяч работников объявили забастовку, требуя 8-часового рабочего дня и повышения заработной платы. Протесты переросли в столкновения с полицией: 4 мая на митинге кто-то бросил бомбу в толпу полицейских, в результате чего погибли семь правоохранителей, а власти жестоко подавили протестное движение. Четырех активистов казнили.

Волна забастовок охватила и другие американские города – Нью-Йорк, Балтимор, Вашингтон, Милуоки, Питтсбург, Детройт. Несмотря на жесткую реакцию властей, традиция ежегодных митингов только окрепла.

В 1888 году Американская федерация труда провозгласила 1 мая днем общенациональной борьбы за права рабочих, а уже в 1889 году II Конгресс Интернационала закрепил эту дату как День солидарности трудящихся по всему миру.

Как День труда пришел в Украину

В Украине впервые 1 мая был отмечен во Львове в 1890 году. Тогда работники выходили на митинги, требуя улучшения условий труда, повышения зарплат и сокращения рабочего дня.

С приходом к власти большевиков День труда в Украине утратил свою первоначальную суть. Его превратили в пропагандистский праздник с лозунгом "Мир! Труд! Имей!". С 1917 года он стал официальным выходным днем, а с 1928 года нерабочим обьявили и 2 мая.

В советское время 1 мая сопровождался массовыми парадами, красными флагами, портретами вождей и обязательными демонстрациями – часто принудительными для работников. 2 мая традиционно отмечали "майовками" – выездами на природу. Последняя официальная первомайская демонстрация в Украине прошла в 1990 году.

Современный статус 1 мая в Украине

После обретения независимости Украина сохранила 1 и 2 мая как официальные выходные. Однако в 2017 году в рамках декоммунизации День международной солидарности трудящихся был переименован в День труда, а выходной 2 мая был отменен.

Сегодня 1 мая в Украине – это просто Международный день труда, оставшийся выходным, но без массовых празднований или демонстраций. Большинство украинцев воспринимали его скорее как возможность отдыха на природе.

С началом военного положения в 2022 году правительство отменило дополнительные выходные на праздники. Теперь официального выходного на 1 мая нет.

1 мая остается государственным праздником в 143 странах мира, а в 83 из них – это официальный выходной день. Однако в США, где зародилась идея забастовки за права рабочих, День труда отмечается в другой день – в первый понедельник сентября.

Ранее OBOZ.UA писал, как советские власти использовали прессу для дискредитации Пасхи и уничтожали церкви.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.