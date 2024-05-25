Кто из женщин зарабатывал больше, чем мужчин в СССР: какие профессии были престижными

Миф о тотальном равенстве в СССР давно развенчан. Несмотря на то, что на аналогичных должностях женщины и мужчины обычно получали одинаковую зарплату, существовали другие половые разделения.

Однако некоторые так называемые более женские работы иногда позволяли заработать гораздо больше, чем можно было получить, например, на заводе. Об этих престижных должностях читайте в материале OBOZ.UA.

В Советском Союзе существовали профессии, считавшиеся только мужскими или более женскими. И если, например, воспитательницы в детских садах получали совсем небольшие средства, то некоторые должности, на которых ценили женщин, позволяли им зарабатывать значительно большие суммы средств, чем большинство мужчин.

Актрисы и звезды эстрады

Звезды советского кино, театра и музыки могли зарабатывать большие суммы. К примеру, гонорары за выступление известной певицы могли составлять 400-500 рублей. Таким образом, за месяц творческие успехи могли значительно пополнить бюджет известных советских женщин.

Наука и космонавтика

Научные работники и космонавты имели большое уважение в Советском Союзе. Тем, кто готовился покорять космос, платили до 5 тысяч рублей, а профессора и руководительницы институтов или исследовательских центров получали 500-1000 рублей ежемесячно. Кроме того, именно работники научной сферы имели право получить квартиру, служебный автомобиль или билет на отдых.

Директор магазинов

Как правило, женщины чаще становились руководителями магазинов, ресторанов, торговых сетей и т.п. Их ставка составляла около 600 рублей, что в то время считалось достаточно большой суммой, благодаря которой можно было прекрасно жить.

Кинорежиссёрки

Официальная ставка как кинорежиссеров, так и кинорежиссёров очень редко превышала сумму в 200 рублей. Однако они получали "постановочные надбавки", благодаря которым за один полнометражный фильм получали от 4 до 6,5 тысячи рублей.

Спортсменки

Официальная заработная плата спортсменок составляла 250-300 рублей, однако им также выплачивали дополнительные средства за победы на соревнованиях и установленные рекорды. Ежемесячно самые талантливые спортсменки получали по 1500–2000 рублей.

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