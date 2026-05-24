'За все эти преступления они будут нести ответственность': Зеленский приехал на место удара РФ на Лукьяновке

В воскресенье, 24 мая, президент Владимир Зеленский прибыл на место российского удара на Лукьяновке, что в Киеве. Именно на украинскую столицу оккупанты направили больше всего ракет.

Видео дня

В результате атаки по меньшей мере 69 человек получили ранения, еще двое погибли. Об этом сообщили в Telegram-канале главы государства.

"Они (россияне – ред.) воюют только против наших людей, против нашей памяти, истории, против всего, что формирует нормальную человеческую жизнь. Важно, чтобы Россия понимала, что за все эти преступления они будут нести ответственность", – отметил президент.

Новость дополняется...