За трое суток ДТЭК вернул свет 114 тысячам семей после вражеских обстрелов

За последние три дня энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 114 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей, чьи дома были обесточены из-за вражеских обстрелов.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что в Донецкой области продолжаются тяжелые бои, которые приводят к постоянным обесточиванию мирных городов и сел. За последние трое суток несмотря на все риски энергетикам удалось вернуть свет почти 72 тысячам домов жителей прифронтового региона.

В то же время в Одесской области они вернули электричество еще в 26 тысяч домов, обесточенных из-за обстрелов.

Также на Днепропетровщине с 1 по 3 сентября ремонтные бригады восстановили электроснабжение почти 16 тысячам домов жителей области.

Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более миллиона семей, которые обесточивались из-за обстрелов в четырех областях.