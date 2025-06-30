За неделю энергетики восстановили электроснабжение почти 35 тысяч домов после атак – ДТЭК

На прошлой неделе энергетики ДТЭК вернули свет для почти 35 тысяч семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.

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Об этом сообщают в ДТЭК.

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Донецкой области, которая остается центром наиболее активных боевых действий. За неделю здесь удалось с разрешения военных вернуть свет в дома 19,6 тысяч семей.

В то же время не стихают и обстрелы Днепропетровщины. Здесь с 23 по 29 июня энергетики ДТЭК смогли восстановить электроснабжение 13,4 тысяч домов, обесточенных из-за вражеских обстрелов.

Одесская область также страдает от вражеских атак. На прошлой неделе энергетикам удалось восстановить электричество в 1,6 тысячах домов местных жителей.

Напомним, неделю назад энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти 70 тысячам семей, чьи дома были без электроэнергии в результате вражеских атак.