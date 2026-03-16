За неделю ДТЭК вернул свет полумиллиону семей, которые были без электричества из-за атак
В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию полмиллиона семей, чьи дома обесточивались из-за вражеских обстрелов.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
"С 9 по 15 марта энергетики ДТЭК смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 305 населенных пунктов. Благодаря этому свет удалось вернуть в дома более полумиллиона семей", – говорится в нем.
Отмечается, что больше всего восстановлений было в Донецкой области, где продолжаются тяжелые боевые действия. Здесь за неделю энергетики вернули свет 392 тысячам семей.
Следующая по количеству восстановлений – Днепропетровщина, которую враг также постоянно обстреливает. Здесь с 9 по 15 марта удалось восстановить электроснабжение 78,5 тысяч семей.
В то же время на Киевщине на прошлой неделе энергетики вернули свет в 52 тысячи домов жителей области, которые обесточивались из-за вражеских обстрелов.
Напомним, в феврале ДТЭК Рината Ахметова вернул свет более 1,8 миллиона семей, которые остались без электроэнергии в результате вражеских обстрелов.