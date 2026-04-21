За неделю ДТЭК вернул свет более полумиллиона семей после обстрелов

На прошлой неделе энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 539 тысячам семей после вражеских атак.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"На прошлой неделе энергетики ДТЭК Сети смогли полностью или частично вернуть свет жителям 599 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских атак. Электричество снова доступно для более 539 тыс семей", – говорится в нем.

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Одесской области, где за неделю энергетики вернули свет в дома 205,2 тысяч семей.

В то же время в Донецкой области за неделю ремонтные бригады восстановили электроснабжение для 202,2 тысяч семей.

За тот же период на Днепропетровщине энергетики смогли вернуть электроснабжение в 130,7 тысяч домов.

Напомним, в марте энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 2,4 млн семей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.