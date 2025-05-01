За двое суток энергетики заживили дома 12 тыс. семей после вражеских атак – ДТЭК

За последние два дня энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома более 12 тыс. семей Донетчины и Днепропетровщины, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что энергетики продолжают работу над восстановлением сетей и оборудования.

В частности, на Днепропетровщине удалось вернуть свет в 7 тысяч домов местных жителей.

Тем временем в Донецкой области за 29 и 30 апреля энергетики возобновили электроснабжение 5,2 тысяч домов жителей области.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 165 тыс. семей Донбасса, Днепропетровщины и Киевщины и Киева, чьи дома были обесточены в результате вражеских обстрелов.