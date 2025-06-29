За двое суток ДТЭК вернул свет 3 тысячам семей после вражеских атак

За последние два дня энергетики компании ДТЭК вернули свет 3 тысячам семей Донецкой и Днепровской областей после вражеских обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В то же время на Днепровщине за последние двое суток энергетики восстановили электроснабжение 1,5 тысячам домов местных жителей.

Несмотря на опасность энергетики продолжают работать, как только военные предоставляют разрешение на проведение работ.

Напомним, на прошлой неделе энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти 70 тысячам семей, чьи дома были без электроэнергии в результате вражеских атак.