За день энергетики вернули свет в 45 населенных пунктов после вражеских атак - ДТЭК

Вчера энергетики ДТЭК вернули свет в 45 населенных пунктов Донецкой области, которые были без электричества из-за обстрелов.

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Об этом сообщают в ДТЭК.

Отмечается, что из-за тяжелых боев на Донетчине ежедневно повреждаются десятки линий электропередач. Постоянные вражеские обстрелы продолжают разрушать мирные города и села. В Донецкой области, где продолжаются самые тяжелые бои, энергетикам за вчера удалось полностью или частично вернуть свет в 45 населенных пунктов. С электричеством дома 9,8 тысяч семей местных жителей.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать снова и снова, несмотря на опасность и обстрелы.

Кроме того, энергетики также устраняли последствия непогоды в Донецкой области. Они возобновили электроснабжение 31 населенного пункта и вернули электричество в 15,7 тысяч домов, которые были обесточены из-за штормового ветра.

Напомним, недавно энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 714 тысячам семей Одесской области, которые остались без электроэнергии в результате вражеской атаки утром 17 ноября.