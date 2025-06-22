За день ДТЭК вернул свет более 13 тысячам семей после вражеских атак

За день энергетики ДТЭК смогли восстановить электричество после вражеских обстрелов в домах более 13 тысяч семей в Донецкой области.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что в Донецкой области сохраняется крайне тяжелая ситуация. Несмотря на усиление обстрелов даже относительно тыловых населенных пунктов и постоянную опасность энергетики продолжают работать.

За последние сутки удалось восстановить электроснабжение 3 населенных пунктов и вернуть свет в дома 13,1 тысячи жителей прифронтового региона.

Несмотря на все энергетики продолжают работать и возвращать свет там, где это возможно. Они приступают к работам сразу как только получают разрешение от ВСУ и ГСЧС и доступ к месту повреждений.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 137 тысячам семей, чьи дома были без света из-за вражеских обстрелов.