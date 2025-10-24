За 15 мин. поездки более 8 тыс. грн: в Варшаве таксист нагло обманул пожилую украинку

В столице Польши пожилая женщина из Украины стала жертвой таксиста-мошенника, который взыскал с нее 720 злотых (более 8 тысяч гривен) за 15-минутную поездку. Инцидент вызвал волну возмущения в соцсетях.

Видео дня

О происшествии рассказала дипломат из Женского конгресса и Партии зеленых Ева Суфин-Жакмар, к которой ехала пожилая украинка. Она отметила, чтоженщина находилась в Варшаве всего несколько часов и не имела при себе наличных.

Инцидент произошел возле Восточного железнодорожного вокзала в Варшаве. Женщина из Украины приехала в польскую столицу на несколько часов перед авиарейсом и искала способ добраться до знакомых. Она не имела польской валюты, не нашла банкомат и согласилась на предложение мужчины, который представился таксистом.

Поездка длилась около 15 минут и охватывала расстояние в 6,5 километра. Однако на выданном чеке указана сумма – 720 злотых. Ева Суфин-Жакмар, к которой направлялась женщина, рассказала, что компенсировала обманутой часть этой суммы"из стыда за поляка, который совершил бесчестие". Она назвала действия водителя "наглым воровством".

Как отметила активистка Ивона Вишогродская, водитель изменил тариф с дневного городского на ночной загородный, что позволило ему завысить сумму. Кроме того, выданный чек не был фискальным, а стоимость, указанная в нем, была "согласованной", то есть определенной произвольно.

По информации СМИ, реальная стоимость поездки по тарифам в Варшаве должна была бы составлять около 117 злотых. Пострадавшая не обратилась в полицию, поскольку в тот же вечер покинула Польшу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, 33-летняя украинка уехала от войны в Польшу и организовала мошенническую схему, где, используя технологию искусственного интеллекта, оформляла кредиты на украинцев. Таким образом мошенники оформили кредиты почти 3 сотни украинцев общей суммой более 4 млн грн.

Также сообщалось, что номинация 19-летней уроженки Украины Киры Сухобойченко на звание "Варшавянка года 2025" вызвала волну ксенофобских комментариев в Польше. В социальных сетях началась настоящая онлайн-атака, где девушку упрекали, что она "не имеет права" претендовать на титул из-за своего происхождения.

