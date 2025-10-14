Украинка-беженка в Польше взяла кредиты почти на 300 человек: разоблачена схема на 4 млн грн

33-летняя украинка уехала от войны в Польшу и организовала мошенническую схему, где, используя технологию искусственного интеллекта, оформляла кредиты на украинцев. Таким образом, мошенники оформили кредиты почти 3 сотни украинцев общей суммой более 4 млн грн.

Об этом сообщили в Национальной полиции. Также к преступной деятельности присоединились ее бывший муж и знакомый из Николаева.

Как действовала схема

Из неустановленных источников женщина получала персональные данные пользователей онлайн-банкинга : финансовые номера мобильных телефонов, пароли и коды авторизации.

: финансовые номера мобильных телефонов, пароли и коды авторизации. Полученная информация передавалась другим участникам группы, несанкционированно входили в мобильные приложения украинских банков, а дальше – в Дію через систему авторизации BankID.

Получив доступ к электронным кабинетам граждан, злоумышленники загружали цифровые документы пользователей.

Чтобы пройти автоматическую фото-верификацию в банковских онлайн-системах, организатор изготавливала короткие поддельные видео с использованием технологии DeepFake, накладывая лица потерпевших на собственное.

Это позволило заключить договоры и открыты счета от имени не менее 286 граждан. На часть из них были оформлены кредиты на сумму более 4 млн гривен .

. Полученные средства переводились на подконтрольные счета в различных финансовых учреждениях, а дальше – конвертировались в криптовалюту и обналичивались.

Детали расследования

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов. В результате была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас мошенникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Им уже сообщили о подозрении в таких преступлениях:

мошенничество, совершенное организованной группой в условиях военного положения, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, в крупных размерах (ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины);

несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем, что привело к подделке и искажению процесса обработки информации, во время действия военного положения, организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины).

