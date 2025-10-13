В Польше затравили 19-летнюю украинку, которую номинировали на титул 'Варшавянка года': почему разгорелся скандал

Номинация 19-летней уроженки Украины Киры Сухобойченко на звание "Варшавянка года 2025" вызвала волну ксенофобских комментариев в Польше. В социальных сетях началась настоящая онлайн-атака, где девушку упрекали, что она "не имеет права" претендовать на титул из-за своего происхождения.

Видео дня

Скандал получил такую огласку, что в ситуацию пришлось вмешаться депутатам городского совета Варшавы. Как сообщает польское издание Życie Warszawy, премия Warszawianka Roku отмечает женщин, которые меняют жизнь столицы, развивают местные инициативы, продвигают равенство и открытость. Правила конкурса не ограничивают участниц по национальности – номинированной может стать любая женщина, чья деятельность положительно влияет на жизнь в Варшаве. Ранее титул даже получала уроженка Вены Николь Войчицкая.

Несмотря на это, выдвижение украинки вызвало волну возмущения. Как пишет источник, под официальной публикацией городского совета в Facebook появилось более 5 тысяч комментариев, большинство из которых имели откровенно ксенофобский характер. Пользователи писали: "Она варшавянка, как я китаец", "Во-первых, полька, во-вторых, варшавянка, а не украинка, должна получить награду". Другие утверждали, что ее номинация – проявление "политкорректности".

Кира Сухобойченко переехала из Евпатории, Крым, в Варшаву в возрасте восьми лет. Там она окончила школу, получила образование и начала активную общественную деятельность. В 2016 году выиграла конкурс детских стартапов с проектом "Летающий рюкзак" – идеей легкого, безопасного рюкзака для школьников. Впоследствии основала международное движение Flying Bag, которое помогает детям из разных стран получать школьные принадлежности.

В частности, она инициировала создание Международного дня рюкзака, дважды выступала на конференции TEDx, а также получила многочисленные награды, среди них премию им. Тадеуша Мазовецкого и премию им. Януша Корчака.

Сейчас Кира работает координатором Центра интеграции и адаптации для украинцев и поляков в Варшаве, поддерживая молодежь и переселенцев. В 2024 году ее отметили как одну из "Чемпионок LinkedIn" по версии Forbes Women Polska.

Как отреагировала на ксенофобию власть

Из-за массовых проявлений нетерпимости депутат городского совета Зофия Смелка-Лещинская обратилась к мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому с официальным запросом. Она раскритиковала городскую администрацию за отсутствие модерации на официальной странице города, отметив, что "толерантность к языку вражды равна молчаливому согласию".

Смелка-Лещинская призвала создать четкие правила реагирования на ксенофобские проявления и, при необходимости, даже ограничить возможность комментирования, если городские власти не могут гарантировать безопасное пространство для дискуссий. По ее мнению, случай с украинкой продемонстрировал, насколько легко общественная дискуссия в Варшаве может превратиться в арену для языка ненависти.

Несмотря на шквал критики, Кира Сухобойченко не комментировала ситуацию публично. Сейчас ее соцсети являются частными и недоступными для широкой аудитории.

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса Наталья Малкова, которая с начала полномасштабного вторжения живет с семьей в Польше, откровенно рассказала, как за последние годы изменилось там отношение к украинцам. Звезда призналась, что из-за обострения антиукраинских настроений практически перестала выходить из дома.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!