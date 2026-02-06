'Юридические аргументы однозначны': Стефанчук ответил на слухи о возможности снижения брачного возраста до 14 лет в Украине

Норму о возможности заключения брака с 14 лет по решению суда исключили из проекта Гражданского кодекса Украины. Такое решение приняли из-за неоднозначного восприятия этого предложения в обществе.

Об этом в Facebook рассказал Руслан Стефанчук. По словам председателя Верховной Рады, такая интерпретация не соответствует содержанию документа.

По его словам, в проекте речь шла не об общем снижении брачного возраста, а об исключительных случаях. Такой механизм предлагали применять лишь в определенных обстоятельствах.

"В проекте закона предусмотрена норма, согласно которой в случае рождения ребенка у лица, достигшего 14 лет, или его беременности исключительно по решению суда может быть разрешено заключение брака. По этой норме – она точно не имеет побудительного характера, чтобы заключали брак с 14 лет. Она является защитной – чтобы учесть интересы новорожденного ребенка. Именно поэтому предусмотрен целый ряд ограничений", – объяснил Стефанчук

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что основной целью нормы была защита прав и интересов новорожденного ребенка, а не поощрение к заключению браков в раннем возрасте.

Также он пояснил, что проект предусматривал несколько обязательных условий. Среди них, в частности, рождение ребенка или беременность и наличие соответствующего решения суда. По мнению авторов проекта, именно такой подход должен был защитить интересы ребенка и обеспечить возможность его воспитания в полноценной семье.

"Именно это, по мнению авторов проекта, должно было бы обеспечить то, что в мире называют учетом наилучших интересов ребенка: чтобы новорожденный ребенок, независимо от обстоятельств, которых он не создавал, имел шанс вырасти в полноценной, любящей семье, а не остаться без отца или матери. Юридические аргументы здесь – однозначны", – говорится в заметке председателя ВР.

Во время обсуждений рабочая группа пришла к выводу, что общество воспринимает эту норму неоднозначно. Учитывая это, ее решили изъять из проекта Гражданского кодекса.

"В то же время рабочая группа видит, что общество воспринимает эту норму неоднозначно. Поэтому мы приняли решение – по результатам дискуссий – изъять эту норму из проекта и оставить ту, которая действует сейчас", – подчеркнул Стефанчук.

