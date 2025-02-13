Юридическая 'академия Кивалова' решением Кабмина передана в Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова: что известно

Кабинет Министров принял решение о присоединении Национального университета "Одесская юридическая академия" к Одесскому национальному университету имени И.И. Мечникова. Это происходит в рамках государственной политики оптимизации сети учреждений высшего образования.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования. Отмечается, что реорганизация не повлияет на студентов: они продолжат обучение по тем же программам и условиям, что и раньше, включая бюджетные места и стоимость контрактов.

Интеграция будет происходить постепенно и завершится к концу 2025 года.

Для передачи имущества и кадровых вопросов будет создана специальная комиссия под руководством ректора Одесского национального университета. При этом права преподавателей сохранят, за исключением руководящих должностей (ректора, проректора и президента академии).

Стоит отметить, что Одесская юридическая академия была выделена из состава Мечникова университета еще в 1997 году, а теперь возвращается в его структуру.

"Теперь, согласно решению правительства, образовательные программы и научные школы, традиционно обеспечивавшие высококачественную подготовку юристов в Одессе, возвращены в структуру классического университета, соответствующую европейской практике", – отметили в МОН.

Объединение университетов происходит на фоне уменьшения количества студентов: за последние 15 лет их стало вдвое меньше.

Добавим, что президентом Национального университета "Одесская юридическая академия" экснардеп-"регионал" Сергей Кивалов, ректором – Олег Тодощак.

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