'Юмор черный, как пятница': в Черкассах похоронное бюро продает три гроба по цене двух

29 ноября в Украине и многих странах мира отмечают Черную пятницу (Black Friday) — одно из самых ожидаемых событий года для любителей шопинга, ведь магазины традиционно предлагают существенные скидки и акции. Так в соцсетях похоронное бюро из Черкасс решило приобщиться к тренду и опубликовало оригинальную рекламу сообщив о скидках на свои услуги.

Видео дня

В частности, в видео в ТikTok по случаю глобального дня распродаж магазин ритуальных услуг предложил акцию: три гроба по цене двух. Черный юмор этой рекламы вызвал немало обсуждений и шутливых комментариев в соцсетях.

Так, подавляющее большинство пользователей в комментариях оценили рекламу и шутливо отметили, что предложение достаточно выгодное и актуальное. Однако и были те, кому такой черный юмор показался слишком жестким, учитывая события сегодняшнего дня.

"Одна вам или две в следующем?", "Ваш юмор чернее пятницы", "Черный юмор зашкаливает, но так шутить нельзя", "Вот я понимаю акция", "Не планировала вестись на скидки, а тут трудно удержаться, уж слишком хорошо, чтобы быть правдой", "Чернее эта пятница уже не будет", "Даже в глазах потемнело", "Актуально в наше время", "Видимо, хороший маркетинг для тех, кто не хоронил еще родных", – писали пользователи.

Ранее сообщалось, что история Черной пятницы началась в 1941 году, когда президент США Франклин Рузвельт установил День благодарения на четвертый четверг ноября, давая американцам дополнительную неделю для покупок. Детальнее о том, когда Черная пятница-2024 в Украине и как возникла эта традиция, читайте в материале.

OBOZ.UA ранее также давал советы, как избежать ненужных покупок во время Черной пятницы. В эти дни маркетологи и продавцы используют разнообразные уловки, чтобы озадачить покупателей.

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