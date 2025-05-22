Является ли воспитание ребенка в возрасте до трех лет основанием для отсрочки от мобилизации: объяснение

Наличие одного малолетнего ребенка в семье военнообязанного не дает ему права на отсрочку от мобилизации во время действия военного положения в Украине. Для получения таковой мужчине нужно иметь трех и более детей в возрасте до 18 лет или одного ребенка, однако содержать его только самостоятельно.

Видео дня

Об этом указано в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации", который является нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы мобилизации и оснований для отсрочки от призыва во время нее. OBOZ.UA собрал некоторые пояснения по этому поводу.

Кому из мужчин-отцов дают отсрочку от мобилизации

Отсрочка от призыва по мобилизации предоставляется военнообязанному, который подтвердил основание для нее. В отдельных случаях отсрочка оформляется через территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), приложение "Резерв+", районной администрацией.

Категории лиц, имеющих право получить отсрочку во время мобилизации, предусмотрены статьей 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В вопросе наличия детей не подлежат призыву во время мобилизации лица, которые:

– самостоятельно воспитывают ребенка;

– воспитывают ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность;

– заняты постоянным уходом за больным ребенком;

– имеют на содержании совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

– имеют на содержании детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

Случаи, при которых действует отсрочка при рождении ребенка

Прежде всего это появление в семье военнообязанного третьего ребенка. Но отметим, что беременность жены права на отсрочку мужу не дает, только факт рождения, задокументированный свидетельством.

Второй случай, когда предоставляется отсрочка от службы в воске при рождении ребенка: если малыш родился нездоровым и его болезнь тяжелая. Речь идет о редком заболевании, диабете, онкологии, ДЦП, родовой травме, потребности в трансплантации, нервных расстройствах, пороках развития и др. В этом случае в ТЦК вместе с копиями основных документов нужно предоставить и тот, который подтверждает болезнь ребенка, а также справку, которая доказывает, что военнообязанный родитель проживает вместе с ним.

Третий момент: если отказалась от ребенка, умерла или тяжело заболела мама. Тогда воспитание ребенка до 18 лет полностью ложится на плечи отца и отсрочка для него будет действовать до окончания войны или до выздоровления ребенка. Но факт самостоятельного воспитания нужно доказать, предоставив пакет документов.

Правозащитники же отмечают, что перечень оснований для отсрочки от мобилизации охватывает значительно больше различных жизненных ситуаций и возможных обстоятельств. Поэтому каждый конкретный случай нужно детально анализировать на соответствие статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшее время в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" должна появиться возможность оформить еще две категории отсрочек от мобилизации. Кроме того, летом 2025 года там также будет возможность оплатить штраф за нарушение правил воинского учета со скидкой 50%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!