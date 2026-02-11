Является ли кардиомиопатия основанием для признания непригодным к мобилизации: объяснение

В Украине и в дальнейшем действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Законодательством предусмотрен перечень болезней, при которых военно-врачебная комиссия может признать лицо временно непригодным к службе.

Юристы разъяснили, какое именно решение ВВК должна принять в отношении гражданина с гипертрофической кардиомиопатией. Об этом на сайте "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Объяснение юриста

К специалистам обратился мужчина призывного возраста, который рассказал, что ему установили диагноз "гипертрофическая кардиомиопатия с незначительной обструкцией".

"Подпадаю ли я под непригодного к военной службе с исключением с воинского учета?" – спросил он.

Адвокат Юрий Айвазян предоставил объяснения, отметив, что теоретически гражданина действительно могут признать непригодным к службе.

"Согласно Приложению 2 к статье 38 Приказа МОУ №402, вы действительно подпадаете под этот статус, однако анализ расписания болезней не предоставляет 100% уверенности, что Вас действительно признают непригодным к прохождению военной службы", – сказал он.

Юрист добавил, что соответствующее решение принимает исключительно военно-врачебная комиссия, а в случае несогласия его можно обжаловать в областной ВВК.

Напомним, общие правила призыва остались неизменными: мобилизовать могут каждого военнообязанного гражданина Украины, который соответствует действующим требованиям по состоянию здоровья и не имеет отсрочки от мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, законодательство предусматривает, что часть дерматологических заболеваний может стать основанием для полной или частичной непригодности к службе.

