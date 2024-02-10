Яценко: Россия – это бочка с нефтью, которая стоит на очень тоненьких ножках

У руководства государства появилось понимание, что войну можно закончить экономическими рычагами, уничтожив нефтеперерабатывающую инфраструктуру врага с помощью дронов. Такое мнение в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал разработчик украинских БПЛА "Довбуш" и "Котигорошко" Владимир Яценко, отметив, что военные заказали у него в 6 раз больше дронов, чем он производит на сегодняшний день.

"К нам обратились определенные военные структуры, я не буду раскрывать, какой это род войск, но к нам пришли и сказали, что готовы у нас покупать в шесть раз больше дронов, чем мы сейчас производим. Но сразу это сделать невозможно, поэтому мы сразу даем, что есть, через три месяца увеличиваем производство втрое, еще через три месяца мы увеличиваем в шесть раз. Как менеджер и руководитель, я хорошо понимает, какой нужный ресурс, оборудование. И если это станет реальностью, мы будем на уровне нашего врага по беспилотникам средней и большой дальности, которые работают до 1500 км. Это действительно такой знак отличия для меня, и показатели того, что что-то кардинально меняется", - рассказал Владимир Яценко.

Кроме того, он отметил, что исчезли проблемы с таможней, ранее задерживавшей комплектующие, и поднялся вопрос предоставления производителям БПЛА защищенных помещений.

"Буквально на следующий день после моего обращения в эфире в Верховную Раду нам позвонили представители и Минцифры, и Минобороны. У нас был очень четкий и конкретный разговор о том, какие нужно внести изменения и дополнения в кодекс гражданской защиты. Сейчас идет работа между юридическими департаментами, и я надеюсь, что мы достаточно быстро решим этот вопрос. Потому что, например, наша разработка – дрон-камикадзе "Котигорошко", который лучше российского "Ланцента", он пока не в массовом запуске, потому что мне нужны защищенные помещения, где можно разместить минимум 300 специалистов, а то и больше. И тогда мы сможем около 5 тысяч штук производить ежемесячно. Мы видим очень кардинальные перемены. У меня такое впечатление, что у руководства нашего государства появилось понимание, что войну можно окончить экономическими рычагами. Потому что Россия – это даже не бензоколонка, а бочка с нефтью, стоящая на очень тоненьких ножках. И эти ножки – нефтепроводы, терминалы, НПЗ. Все это известно, это 35% бюджета врага. Уничтожение этой инфраструктуры буквально за несколько месяцев может привести к остановке финансирования военных действий со стороны врага, потому что ему просто негде будет брать деньги", - отметил Владимир Яценко.