Ярославский засветился на отдыхе во Франции на яхте, которую обещал продать ради помощи украинцам – СМИ

Украинского олигарха Александра Ярославского заметили на отдыхе во Франции. Более того, бизнесмен развлекался на яхте, которую ранее обещал продать ради помощи украинцам.

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Уже месяц яхта Kaiser не заходит в порты. Об этом в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ткач напомнил, что в начале полномасштабного вторжения Ярославский обещал продать свою яхту и помочь харьковчанам. Однако в начале августа выяснилось, что уже месяц яхта не заходит в порты. Она побывала у всех берегов Италии и в третий раз вернулась на Сардинию.

Кроме того, в сети сообщили, что Ярославского заметили на французском курорте Сен-Жан-Кап-Ферра. На катере он приплыл на пляж, поужинал в ресторане, а потом обратно вернулся на катер, который отвез его на яхту.

"К слову, это та самая яхта, которую он обещал продать, а средства передать на восстановление Харькова (50 млн. долл). Но Ярик подумал, что ну нас н***й со своим Харьковом", – пишут возмущенные украинцы.

Напомним, бизнес подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски в Украине пытается спасти харьковский миллиардер Александр Ярославский. Украинского бизнесмена ранее обвиняли в том, что он скупает активы для Дерипаски, но теперь это стало очевидным.

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили две компании, которые уклонились от налогов почти на 20 млн гривен. Одно из этих предприятий напрямую принадлежит известному украинскому бизнесмену, другое – подконтрольно ему косвенно, через связанную компанию. Речь идет об Александре Ярославском.