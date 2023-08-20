newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Ярославский засветился на отдыхе во Франции на яхте, которую обещал продать ради помощи украинцам – СМИ

Алексей Лютиков
Новости. Общество
1 минута
4,7 т.
Ярославский засветился на отдыхе во Франции на яхте, которую обещал продать ради помощи украинцам – СМИ

Украинского олигарха Александра Ярославского заметили на отдыхе во Франции. Более того, бизнесмен развлекался на яхте, которую ранее обещал продать ради помощи украинцам.

Видео дня

Уже месяц яхта Kaiser не заходит в порты. Об этом в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ткач напомнил, что в начале полномасштабного вторжения Ярославский обещал продать свою яхту и помочь харьковчанам. Однако в начале августа выяснилось, что уже месяц яхта не заходит в порты. Она побывала у всех берегов Италии и в третий раз вернулась на Сардинию.

Кроме того, в сети сообщили, что Ярославского заметили на французском курорте Сен-Жан-Кап-Ферра. На катере он приплыл на пляж, поужинал в ресторане, а потом обратно вернулся на катер, который отвез его на яхту.

"К слову, это та самая яхта, которую он обещал продать, а средства передать на восстановление Харькова (50 млн. долл). Но Ярик подумал, что ну нас н***й со своим Харьковом", – пишут возмущенные украинцы.

Ярославский засветился на отдыхе во Франции на яхте, которую обещал продать ради помощи украинцам – СМИ
Ярославский засветился на отдыхе во Франции на яхте, которую обещал продать ради помощи украинцам – СМИ

Напомним, бизнес подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски в Украине пытается спасти харьковский миллиардер Александр Ярославский. Украинского бизнесмена ранее обвиняли в том, что он скупает активы для Дерипаски, но теперь это стало очевидным.

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили две компании, которые уклонились от налогов почти на 20 млн гривен. Одно из этих предприятий напрямую принадлежит известному украинскому бизнесмену, другое – подконтрольно ему косвенно, через связанную компанию. Речь идет об Александре Ярославском.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!