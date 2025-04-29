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Японский огуречный салат "Суномоно": готовится блюдо без капли майонеза и масла

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Салат из огурцов

Огурцы – самые вкусные, очень полезные и бюджетные овощи, которые могут быть основой для самых легких салатов, а также из них получатся вкусные, охлаждающие напитки. Стоит отметить, что их можно очень вкусно замариновать и засолить.

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Легкий салат из огурцов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного японского салата из огурцов с соевым соусом и кунжутом.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Огурцы – 3 средних
  • Уксус рисовый (или яблочный) – 1 ст.л
  • Соевый соус – 0,5 ст. л
  • Сахар – 0,5 ст. л
  • Соль
  • Кунжут

Способ приготовления:

1. Огурец нарезаем тоненько. Солим и оставляем на минимум 10 минут.

Огурцы для салата

2. Соус: к уксусу добавляем сахар и соевый соус. Добавляем по своему вкусу, но помним, что заправка должна быть кислой! Все хорошо перемешиваем до растворения сахара.

Соус для блюда

3. Огурцы промойте от соли и даже немного отожмите и заправляем салат соусом, посыпаем кунжутом.

Готовый салат

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