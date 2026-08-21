Японский минимализм возле польской границы: украинка спроектировала и построила дом площадью 35 квадратных метров, в котором есть все. Фото и видео

Украинка живёт на хуторе примерно в километре от польско-украинской границы в небольшом доме площадью всего 35 квадратных метров. Она сама спроектировала жилье, продумав до сантиметра расположение мебели и использовав принципы японского минимализма, чтобы даже на такой площади было всё необходимое для комфортной жизни.

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О своём доме женщина рассказала на YouTube-канале Maruta Joy. По её словам, небольшая площадь была осознанным решением: она хотела уложиться в ограниченный бюджет, иметь возможность быстро прогревать дом зимой и в то же время жить в минималистичном пространстве.

Украинка вдохновилась Японией

Несколько лет назад девушка побывала в Японии. Именно там она убедилась, что компактное жилье не обязательно означает неудобное.

Поэтому при проектировании собственного дома она максимально рационально использовала каждый метр. Девушка заранее рассчитала размеры мебели буквально до сантиметра, чтобы она органично вписалась в небольшое пространство.

В то же время большую часть времени хозяйка проводит не дома. Она занимается садом и огородом, ездит на велосипеде, наблюдает за птицами и пчелами. В последние годы она особенно увлеклась цветами и природными садами, которые требуют минимального ухода.

В доме есть терраса, кухня-гостиная и спальня

К внутренней площади в 35 квадратных метров добавляется крытая терраса площадью 8 квадратных метров. Именно она стала одним из самых любимых мест хозяйки: здесь она завтракает и ужинает, укрывается от дождя и летней жары.

Кухня-гостиная занимает около 20 квадратных метров. Большие окна выходят на сад и сосновый лес, благодаря чему помещение кажется более просторным.

В центре комнаты установлена небольшая печь-топка, которая используется для отопления всего дома.

Кухонная столешница в итоге оказалась длиннее, чем планировала хозяйка. Мебельщик предложил использовать остаток материала нестандартного размера — и это решение оказалось удачным.

Площадь спальни составляет около 10 квадратных метров. Изначально в ней планировали установить большой шкаф, но впоследствии нишу превратили в домашний офис. Вещей у хозяйки немного, зато большой рабочий стол оказался для неё более полезным.

В комнате также установлена дополнительная батарея, но пользоваться ею женщине пока не приходилось.

Самая большая проблема – не зима, а лето

По словам хозяйки, хорошо продуманная система отопления позволяет комфортно переживать холодный сезон. Зато гораздо более сложной проблемой оказалась летняя жара.

Во время прошлогодних отключений электроэнергии дом сильно нагревался, а без кондиционера находиться внутри было, по словам женщины, очень тяжело.

Поэтому у энергоэффективности небольшого дома есть и обратная сторона: компактное пространство быстро прогревается не только зимой, но и в жаркие летние дни.

Ванная комната площадью 5 квадратных метров

Ванная комната занимает всего 5 квадратных метров и была, пожалуй, самой сложной частью проекта из-за нестандартной конфигурации помещения.

Впрочем, хозяйка довольна результатом. Душевая получилась довольно просторной — её ширина составляет около 1,5 метра, поэтому даже в небольшом помещении удалось создать комфортную зону для водных процедур.

Дом получает воду из скважины глубиной 40 метров.

В результате на небольшой площади удалось обустроить полноценное жилье, где есть кухня, гостиная, спальня, домашний офис, ванная комната и просторная терраса. А главным принципом проекта стало не стремление разместить как можно больше вещей, а наоборот — оставить только то, что действительно необходимо для жизни.

Как сообщал OBOZ.UA, в Испании украинка купила "самый страшный бюджетный дом" за 22,5 тысяч евро. Главным преимуществом такого дома является его расположение: всего 25 минут до побережья океана и живописные пейзажи.

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