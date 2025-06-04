Японская 'Ванга' сделала жуткое пророчество на 2030 год

Экстрасенс Рё Тацуки, прозванная японской "Бабой Вангой", сделала ужасающее предсказание на 2030 год. Пророчица предсказывает возвращение смертельного вируса, очень похожего на COVID-19.

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Более того, еще в 1999 году она предсказывала начало пандемии в 2020 году. Об этом сообщает Daily Mail.

В своей книге под названием "Будущее, каким я его вижу", опубликованной в 1999 году, Рё Тацуки предсказала появление "неизвестного вируса" в 2020 году. Многие считали, что таким образом она точно предсказала появление COVID-19.

По словам Тацуки, мир еще не увидел последний след этого разрушительного вируса. Японская "Ванга" предсказала, что катастрофа в области здравоохранения "вернется в 2030 году" и принесет еще "большие разрушения".

Эта теория может быть не так уж далека от истины, учитывая новости о том, что в Индии снова растет число случаев заболевания COVID. В крупных штатах, включая Кералу, Махараштру и Гуджарат, зафиксирован резкий рост числа случаев диагностики коронавируса.

Рё Тацуки впервые обрела известность после того, как ряд предсказаний из ее книги 1999 года под названием "Будущее, которое я видела" сбылись. В 2021 году Тацуки выпустила обновленную версию "Будущего, которое я видела", в которую вошло предсказание крупной катастрофы в середине 2025 года. Теперь, по мере приближения этой даты, многие путешественники, забронировавшие туры в Японию на июль, боятся и откладывают свои поездки или вовсе отменяют их.

Как сообщал OBOZ.UA, Ванга – слепая болгарская провидица, которая якобы могла заглядывать в будущее и предвидеть то, что только будет. Советоваться к ней приходили не только обычные люди, но и болгарский царь Борис III, советский лидер Леонид Брежнев и даже Адольф Гитлер.

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