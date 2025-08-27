Яблочный пирог, который на 99% состоит из начинки: вкуснее, чем "Шарлотка"
Если вы хотите приготовить вкусный домашний пирог, но не любите тесто, идеальной основой в таком случаи будут яблоки. А тесто можно сделать просто из яиц, молока и муки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом яблочного пирога, который на 99% состоит из одной начинки.
Ингредиенты:
- яблоки – 5-6 шт.
- 3 яйца
- мука – 70 г
- молоко – 100 г
- масло или масло – 30 г
- разрыхлитель – 1 ч.л
- ванильный сахар
- мед
- сахар – 70-100 г
Способ приготовления:
1. Тесто: яйца взбиваем миксером или венчиком до пышной пены. Добавляем молоко комнатной температуры и растопленное сливочное масло. Всыпаем сахар и просеиваем муку вместе с разрыхлителем. Добавляем ванильный сахар или корицу и перемешиваем.
2. Яблоки по желанию можно очистить от кожуры. Натираем яблоки на тонкие слайсы на терке или нарезаем.
3. Выкладываем в форму яблоки, поливаем жидким тестом и так, пока не закончатся ингредиенты. Выпекаем при температуре 180 градусов 35-45 минут.
Перед подачей полейте медом!
