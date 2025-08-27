Яблочный пирог, который на 99% состоит из начинки: вкуснее, чем 'Шарлотка'

Если вы хотите приготовить вкусный домашний пирог, но не любите тесто, идеальной основой в таком случаи будут яблоки. А тесто можно сделать просто из яиц, молока и муки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом яблочного пирога, который на 99% состоит из одной начинки.

Ингредиенты:

яблоки – 5-6 шт.

3 яйца

мука – 70 г

молоко – 100 г

масло или масло – 30 г

разрыхлитель – 1 ч.л

ванильный сахар

мед

сахар – 70-100 г

Способ приготовления:

1. Тесто: яйца взбиваем миксером или венчиком до пышной пены. Добавляем молоко комнатной температуры и растопленное сливочное масло. Всыпаем сахар и просеиваем муку вместе с разрыхлителем. Добавляем ванильный сахар или корицу и перемешиваем.

2. Яблоки по желанию можно очистить от кожуры. Натираем яблоки на тонкие слайсы на терке или нарезаем.

3. Выкладываем в форму яблоки, поливаем жидким тестом и так, пока не закончатся ингредиенты. Выпекаем при температуре 180 градусов 35-45 минут.

Перед подачей полейте медом!

