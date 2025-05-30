'Я просто хотела сменить оператора': почему процедура MNP до сих пор недоступна многим украинцам

– Вы же можете платить меньше. Просто перейдите к другому оператору с сохранением своего номера, – посоветовала соседка Юлии, когда услышала, сколько та тратит ежемесячно на связь.

Пани Юлии – 65 лет. Она живет в селе недалеко от Киева, примерно в сорока километрах от ближайшего города, где есть магазин мобильного оператора. У нее есть смартфон, но пользоваться цифровыми сервисами она так и не научилась – предпочитает живое общение. После разговора с соседкой решила попробовать сменить оператора.

Об этой ситуации OBOZ.UA узнал во время разговора с волонтерской организацией, которая помогает пожилым людям. Она показалась нам показательной – и мы решили разобраться подробнее.

Юлия отправилась в ближайший город – Вишневое. Поездка была изнурительной – с пересадками и длительным ожиданием транспорта. Но в конце концов она добралась до магазина оператора. Там ее приветливо встретили и помогли оформить заявку на перенос номера.

Однако завершить процедуру сразу не удалось. Надо было выбрать дату и время переноса. Юлия хотела сделать это как можно быстрее – например, в субботу, когда она снова могла бы добраться до города. Но консультант объяснил: перенос номера в выходные не проводится. Даже если подать заявку в пятницу, перенос произойдет как минимум в понедельник.

Это стало проблемой: срок действия пакета услуг ее действующего оператора завершался в субботу. Чтобы не остаться без связи, пани Юлия вынуждена была пополнить счет еще раз.

К тому же было уже после 16:00 пятницы, поэтому необходимо было подождать понедельника, чтобы узнать, подтвердил ли старый оператор заявку. После изнурительной поездки Юлия вернулась домой с тревожными мыслями: а вдруг что-то не получится? И действительно: перенести номер удалось только во вторник.

После перехода ее расходы на связь существенно уменьшились – тариф нового оператора оказался значительно выгоднее. Однако впечатления от самой процедуры остались противоречивыми.

– Я думала, что сейчас все уже просто и быстро. А получается – не для таких, как я, кто не дружит с этими всеми приложениями и телефонами, – пожимает плечами Юлия.

Мы решили проверить, насколько эта история типична. Редакция OBOZ.UA обратилась к экспертам и проанализировала действующую процедуру переноса номера. Оказалось, что трудности, с которыми столкнулась пани Юлия, – далеко не единичные.

"Даже для обычных пользователей эта процедура иногда бывает слишком затянутой", – пояснила нам Екатерина Суслич, операционный директор Благотворительного фонда Let's help. Для пожилых людей, которые не пользуются цифровыми сервисами или привыкли решать вопросы вживую, это настоящее испытание. Надо лично ехать в магазин, подавать заявку, а потом снова ехать – чтобы консультант помог с настройками. Для маломобильных или тех, кто живет далеко от города, такие поездки часто становятся просто невыполнимыми. Кроме того, процедура не предусматривает перенос номера в выходные или вечернее время, что очень ограничивает возможности людей, потому что многие из них работают и не всегда могут подстроиться под график движения транспорта, чтобы добраться до нужного магазина.

"В нашем фонде мы часто сталкиваемся с такими историями, когда люди из-за несовершенства процесса просто отказываются от смены оператора, хотя могли бы существенно сэкономить. К сожалению, скорость цифровизации процессов существует далеко не для всех и не везде, и это нужно учитывать при совершенствовании услуг", – добавила Екатерина.

MNP на бумаге и в реальной жизни: почему процедура до сих пор несовершенна

Услуга переноса номера (MNP) работает в Украине с 2019 года. Ее запуск стал важным шагом – благодаря этому украинцы получили реальную возможность менять оператора, не теряя свой номер. По данным НКЭК (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций), с 2019 года украинцы перенесли более 1 миллиона номеров. Впрочем, остается за кадром, сколько людей хотели это сделать, но не смогли. Поэтому сегодня возникает новый запрос: сделать эту процедуру удобной – независимо от возраста, цифровых навыков или места жительства пользователя.

История пани Юлии – не исключительная, и именно в этом ключевая деталь. Ни одна из озвученных проблем не выглядит неразрешимой. Наоборот – большинство из них можно устранить уже сейчас, благодаря техническим и организационным возможностям, которые есть на рынке. Все, что нужно, – немного больше гибкости. Простые шаги к более удобному сервису:

сократить время переноса номера, что позволит завершить все за один визит в магазин;

добавить возможность переноса в выходные и вечером – это поможет тем, кто работает в будни или живет далеко от магазинов операторов;

предусмотреть удобные варианты физической подачи заявки для тех, кто не пользуется цифровыми сервисами.

Статистика перенесенных номеров свидетельствует, что сервис востребован и люди готовы им пользоваться.

Но если процедура станет немного быстрее – еще больше пользователей смогут реализовать свое право выбора наиболее удобного для них оператора. Без лишних ожиданий, всего за пару часов.