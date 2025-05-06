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World Table Tennis Day в школе PULSE: инклюзия через спорт при поддержке Favbet Foundation

Глеб Иванов
Новости. Общество
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World Table Tennis Day в школе PULSE: инклюзия через спорт при поддержке Favbet Foundation

В апреле школа настольного тенниса PULSE, созданная Федерацией настольного тенниса г. Мариуполь как социальный проект, провела в Киеве серию мероприятий ко Всемирному дню настольного тенниса 2025 года при поддержке Favbet Foundation.

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Участники события присоединились к спортивной фан-зоне, где могли попробовать сыграть за теннисными столами разных форм и размеров, разрисовать ракетки, создать собственные мячики из шерсти и помощь в выкладке мозаики. Также для гостей была организована полевая кухня силами добровольческого батальона ОУН.

Особое внимание привлекли мастер-классы – от Чемпиона Украины 2025 Антона Молочка и Заслуженного мастера спорта Украины, основателя школы PULSE Вадима Кубова. Завершением мероприятия стал открытый турнир по настольному теннису для всех желающих.

World Table Tennis Day в школе PULSE: инклюзия через спорт при поддержке Favbet Foundation

На следующий день школа приняла участников из 11 областей Украины на Всеукраинских соревнованиях Специальной Олимпиады Украины по настольному теннису для людей с интеллектуальными нарушениями.

В течение апреля школа PULSE провела серию спортивных мероприятий, направленных на популяризацию настольного тенниса среди представителей разных социальных групп и поддержку инклюзии в спорте. В 2024 году школа вошла в ТОП-10 лучших школ настольного тенниса мира по версии ITTF Foundation.

World Table Tennis Day в школе PULSE: инклюзия через спорт при поддержке Favbet Foundation

"Мы поддерживаем проекты, которые делают спорт доступным для всех — независимо от возраста, физических возможностей или социального статуса. Инклюзия через спорт — важная составляющая развития современного общества, ведь именно спорт объединяет, вдохновляет и открывает новые возможности для каждого человека. Мы рады быть частью инициативы, которая способствует социальной адаптации, развитию талантов и уверенности в собственных силах у детей, молодежи и взрослых", – отметили в Favbet Foundation.