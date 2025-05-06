World Table Tennis Day в школе PULSE: инклюзия через спорт при поддержке Favbet Foundation

В апреле школа настольного тенниса PULSE, созданная Федерацией настольного тенниса г. Мариуполь как социальный проект, провела в Киеве серию мероприятий ко Всемирному дню настольного тенниса 2025 года при поддержке Favbet Foundation.

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Участники события присоединились к спортивной фан-зоне, где могли попробовать сыграть за теннисными столами разных форм и размеров, разрисовать ракетки, создать собственные мячики из шерсти и помощь в выкладке мозаики. Также для гостей была организована полевая кухня силами добровольческого батальона ОУН.

Особое внимание привлекли мастер-классы – от Чемпиона Украины 2025 Антона Молочка и Заслуженного мастера спорта Украины, основателя школы PULSE Вадима Кубова. Завершением мероприятия стал открытый турнир по настольному теннису для всех желающих.

На следующий день школа приняла участников из 11 областей Украины на Всеукраинских соревнованиях Специальной Олимпиады Украины по настольному теннису для людей с интеллектуальными нарушениями.

В течение апреля школа PULSE провела серию спортивных мероприятий, направленных на популяризацию настольного тенниса среди представителей разных социальных групп и поддержку инклюзии в спорте. В 2024 году школа вошла в ТОП-10 лучших школ настольного тенниса мира по версии ITTF Foundation.

"Мы поддерживаем проекты, которые делают спорт доступным для всех — независимо от возраста, физических возможностей или социального статуса. Инклюзия через спорт — важная составляющая развития современного общества, ведь именно спорт объединяет, вдохновляет и открывает новые возможности для каждого человека. Мы рады быть частью инициативы, которая способствует социальной адаптации, развитию талантов и уверенности в собственных силах у детей, молодежи и взрослых", – отметили в Favbet Foundation.