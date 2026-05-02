Выжили, потому что пошли в гости: вражеские дроны уничтожили дом многодетной семьи на Черниговщине

Вечером 25 апреля во время очередной атаки россияне на Черниговщину вражеские беспилотники уничтожили дом многодетной семьи Ирины Зозули из села Мощенка, которое находится в 8 километрах от границы с Россией. Мама с четырьмя детьми потеряли все документы, деньги и вещи.

Семья выжила только благодаря тому, что незадолго до удара РФ все они пошли в гости к родителям женщины. Об этом Ирина рассказала "Суспільному".

"Мы как раз до этого за минут 40 вышли из дома и пошли к моим родителям. На несколько часов, и это сберегло нам жизнь. Это случайность, я не знаю. Потому что если бы остались дома... Первый был прилет в дом сразу. Я думаю, что без вариантов бы было", – сказала она.

По их дому и двору прилетели три российских беспилотника. Все вещи многодетной семьи сгорели. У людей не осталось ничего, кроме одежды, в которой они были в тот вечер.

Ирина воспитывает детей сама – ее муж погиб в 2022 году вследствие обстрела.

"Мужа убило в 22-м году также в нашем селе. Он поехал в лес, и начался обстрел. Осколочное ранение – и сразу насмерть. Я осталась одна с детьми. Я тогда была еще в декретном отпуске. Сейчас я вышла на работу, работаю в ФАПе в нашем селе", – рассказала женщина.

Сейчас она занимается восстановлением документов. Однако, по словам Ирины, компенсации за уничтоженный дом не получит. Его построили родители мужа, но не оформили.

"Когда мы поженились с мужем, то мы просто перешли в этот дом, потому что он был пустой, никто там не жил. Отстроили все, сделали ремонт, все туда наживали 14 лет и остались без ничего", – сказала Ирина.

Она отметила, что планировала бы уехать из села, но ехать некуда. Денег на покупку нового дома у семьи тоже нет.

"Самый младший сын уже идет в первый класс, а с нашим подвозом в школу, то было бы очень тяжело оставаться там. То, что было отложено на дом, на покупку, все сгорело, потому что все было дома. Если бы было куда, то уже давно бы выехали. А так..." – добавила пострадавшая украинка.

Она призналась, что сейчас не знает, что делать. Ей предлагали жилье в других селах громады, но часто там нет работы. По словам женщины, лучшим вариантом было бы перебраться в Городню, потому что там учатся ее дети и там можно найти какую-то работу.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 апреля российские захватчики массированно атаковали Черниговскую область. По Нежину и нескольким громадам области враг запустил ракеты и ударные дроны: повреждены десятки жилых домов, больница и инфраструктура. Известно о двух погибших и семи пострадавших.

