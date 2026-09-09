Выжила после удара КАБа: Александра Линиченко из Харьковской области рассказала свою историю для музея «Голоса мирных» Фонда Рината Ахметова

Роковой удар КАБа произошёл, когда Александра Линиченко ждала электричку возле местной школы после празднования дня рождения. Взрыв за секунду унес жизни троих молодых парней, которые находились рядом. Александра и её подруга Юля получили тяжёлые ранения. Свою историю спасения и борьбы за здоровье женщина рассказала Музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Я спросила после взрыва: "Что со мной?". Ребята, которые были рядом, Сергей с Мишей, уже лежали без движения. Юля, моя подруга, сказала: "Я тебя спасу!". Она, можно сказать, доползла до вокзала, чтобы позвать на помощь. Если бы не Юля, я бы там полностью истекла кровью", – говорит Александра.

После взрыва её доставили в больницу. По дороге военные пытались остановить кровотечение. Александра помнит, как по дороге один из защитников уговаривал её не засыпать и оставаться в сознании. В больнице женщина перенесла более 11 сложных операций. Диагноз врачей был неутешительным: повреждён седалищный нерв, повреждены печень, лёгкие, имплантаты в руке и ноге. Самым страшным испытанием стала постоянная фантомная боль.

"Его невозможно описать. Мне там чего только не кололи, чего только не делали – ничего не помогало. Это в голове, и там как будто стреляет, чешется в ноге – всё вместе. Мне казалось, что когда у меня нога была разорвана, такой боли не было даже тогда, когда мне её зашивали. А вот эта фантомная боль – это очень страшно и очень больно", – объясняет женщина.

Во время лечения Александре даже казалось, что подняться с инвалидного кресла ей уже никогда не удастся. Но настойчивость дала результат. Женщина постепенно начала двигаться. Недавно с лечением ей помог Фонд Рината Ахметова. Это существенно улучшило её состояние.

"Хочу искренне поблагодарить Фонд Рината Ахметова за помощь и за то, что они окажут мне помощь в реконструкции руки. Сама я не смогла бы себе этого позволить", – говорит она.

Главным стимулом не сдаваться для Александры также является её четырёхлетняя дочь Влада, которая родилась за десять дней до начала полномасштабного вторжения. Именно маленькая дочь каждый день заставляет маму делать шаги, несмотря на боль, целует её забинтованные ручки и возвращает к жизни.

Смотрите историю Александры Линиченко здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.