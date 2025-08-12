Вышел трейлер украинского драмеди 'Витя': озвучена дата премьеры на 'Киевстар ТВ'

В этот день зрители увидят первый original-сериал "Витя" от платформы кино и телевидения "Киевстар ТВ". Накануне выхода ленты создатели представили официальный трейлер, который дает ближе познакомиться с героем, атмосферой сериала и настроением истории.

Видео дня

Сюжет сериала рассказывает о молодом автослесаре Вите из города Лубны, который мечтает стать психологом. Без профильного образования, но с искренним желанием помогать людям, он начинает консультировать клиентов прямо на СТО, сравнивая человеческую психику со строением автомобиля. Его необычный подход привлекает внимание – Витя становится местной знаменитостью. Дальнейший путь героя определяет ключевой вопрос: остаться в родном городе или попробовать реализовать свой потенциал в столице.

"История Вити с самого начала мне казалась особенной – честной, немного наивной, но очень живой. Мы с командой очень хотели рассказать ее шире – и вот теперь это стало возможным. Для меня этот проект – об искренней, упрямой вере в себя. И я очень хочу, чтобы она передалась зрителям", – комментирует Виктор Дуфинец, актер, соавтор проекта.

Сериал создан на основе одноименного короткометражного фильма режиссера Максима Соседи – его дипломной работы в Украинской Киношколе. Фильм получил награду на Eastern European Short Film Awards, а также был номинирован на фестивале Mykolaichuk OPEN. Полнометражная адаптация сохраняет атмосферу короткого метра, расширяя историю и добавляя новых сюжетных линий. Производством сериала занимается FILM.UA Group по заказу "Киевстар ТВ".

""Витя" – это сериал, который сочетает юмор и глубину, легкость и подлинность. Мы в "Киевстар ТВ" стремимся показывать истории, которые близки украинскому зрителю – с героями, в которых можно узнать себя, и с темами, которые действительно волнуют. Этот проект – еще один шаг в нашей стратегии поддержки локального контента, который имеет смысл и характер", – комментирует Павел Рыбак, СЕО "Киевстар ТВ".

"Витя" – один из первых шагов "Киевстар ТВ" в создании собственного контента. Платформа инвестирует в качественное украинское производство, поддерживает молодых создателей и открывает новые лица – как перед камерой, так и за кадром. Это история о вере в себя, умении слушать и понимать других – и одновременно пример того, каким может быть современное украинское сериальное производство.

Напомним, что официальным саундтреком к сериалу стала песня "По-любому все будет клёво" в исполнении группы Adam и певицы KOLA – легкая, мелодичная и искренняя композиция, точно передающая настроение истории.

Ждите премьеру драмеди "Витя" 1 сентября 2025 года и следите за новостями проекта на официальной странице сериала в Instagram.

Следите за новинками и премьерами в Telegram-канале "Кино для ТВ".