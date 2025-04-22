'Выполняет определенную задачу': в Воздушных силах объяснили, что за самолет кружит над Украиной вторые сутки

21 апреля в сети привлек внимание самолет с позывным WELCOM, летавшим над территорией Украины, в частности, над Львовщиной и Винницкой. Сначала казалось, что это пассажирский борт, но позже выяснилось, что это военный самолет.

Видео дня

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ. Он пояснил, что самолет принадлежит к типу Ан-26 – военно-транспортному самолету Воздушных сил Вооруженных сил Украины, выполняющему важные задачи в воздушном пространстве страны. Однако из-за специфики операций офицер не уточнил, о каких именно задачах идет речь.

"Этот самолет выполняет определенные задачи (какие именно, офицер не уточнил. – Ред.). Всего ежедневно в воздушном пространстве Украины десятки самолетов и вертолетов разных типов выполняют задачи, как боевые, так и специальные, а также тренировочные полеты", – пояснил чиновник.

Отсутствие регистрационных данных для этого самолета не является чем-то необычным. Военные самолеты часто закрывают свои данные для обеспечения секретности и безопасности при выполнении задач.

Как сообщал OBOZ.UA, в небе над Львовской областью был зафиксирован необъяснимый полет пассажирского самолета. Местные жители отмечают, что слышали характерный звук двигателей, но некоторые даже усомнились в своих ощущениях, сначала считая, что это могла быть просто иллюзия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!